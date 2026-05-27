Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Один из корпусов Охматдета внесен в Госреестр недвижимых памятников Украины

Киев • УНН

 • 2526 просмотра

Минкульт внес здание амбулатории Охматдета 1899-1901 годов в госреестр памятников. Этот корпус получил повреждения во время ракетной атаки 8 июля 2024 года.

Министерство культуры Украины внесло один из корпусов Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта, пишет УНН.

Детали

Согласно приказу №608 от 26 мая, в реестр по категории объект культурного наследия местного значения внесена "Амбулатория бесплатной больницы 1899-1901 гг." по адресу ул. Черновола Вячеслава, 28/1, где сейчас функционирует корпус №9 больницы "Охматдет".

Как сообщали ранее в Министерстве здравоохранения, административный корпус НДСБ "Охматдет" – это памятник архитектуры, который получил повреждения в результате российской ракетной атаки 8 июля 2024 года.

Дополнение

Российские войска нанесли целенаправленный удар по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101 утром 8 июля 2024 года. В результате атаки погибли два человека — родственник одного из пациентов и врач, которая в момент взрыва помогала эвакуировать детей из отделения гемодиализа.

За медицинской помощью после обстрела обратились 32 человека. Из-за значительных разрушений инфраструктуры медучреждения более 600 пациентов были эвакуированы в другие больницы.

Ольга Розгон

