Один из корпусов Охматдета внесен в Госреестр недвижимых памятников Украины
Минкульт внес здание амбулатории Охматдета 1899-1901 годов в госреестр памятников. Этот корпус получил повреждения во время ракетной атаки 8 июля 2024 года.
Министерство культуры Украины внесло один из корпусов Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" в Киеве в Государственный реестр недвижимых памятников Украины. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта, пишет УНН.
Согласно приказу №608 от 26 мая, в реестр по категории объект культурного наследия местного значения внесена "Амбулатория бесплатной больницы 1899-1901 гг." по адресу ул. Черновола Вячеслава, 28/1, где сейчас функционирует корпус №9 больницы "Охматдет".
Как сообщали ранее в Министерстве здравоохранения, административный корпус НДСБ "Охматдет" – это памятник архитектуры, который получил повреждения в результате российской ракетной атаки 8 июля 2024 года.
Российские войска нанесли целенаправленный удар по детской больнице "Охматдет" ракетой Х-101 утром 8 июля 2024 года. В результате атаки погибли два человека — родственник одного из пациентов и врач, которая в момент взрыва помогала эвакуировать детей из отделения гемодиализа.
За медицинской помощью после обстрела обратились 32 человека. Из-за значительных разрушений инфраструктуры медучреждения более 600 пациентов были эвакуированы в другие больницы.
