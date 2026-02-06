$43.140.03
50.900.14
ukenru
Эксклюзив
09:41 • 1230 просмотра
Готова ли Украина к старту Олимпиады: что известно о состоянии команды перед первыми соревнованиями
09:02 • 3572 просмотра
Международные резервы Украины обновили исторический максимум и достигли $57,7 млрд
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 38517 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 41519 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 33281 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 46776 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 84691 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 33770 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 31134 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 23512 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
публикации
Эксклюзивы
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Кабмин исключил из Госреестра недвижимых памятников место Переяславской рады 1654 года

Киев • УНН

 • 80 просмотра

Кабинет министров Украины исключил из Государственного реестра недвижимых памятников место, где проходила Переяславская рада 1654 года. Тогда украинское казацкое государство перешло под протекторат московского государства.

Кабмин исключил из Госреестра недвижимых памятников место Переяславской рады 1654 года
Фото: гравюра 1910 года

Кабинет министров Украины исключил из Государственного реестра недвижимых памятников место, где проходила Переяславская рада 1654 года. Тогда украинское казацкое государство Войско Запорожское во главе с гетманом Богданом Хмельницким перешло под протекторат московского государства во главе с царем Алексеем Михайловичем Романовым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственное постановление № 152 от 05 февраля 2026 года.

Детали

Памятное место, где проходила Переяславская рада, расположено в Киевской области. В 1654 году гетман Богдан Хмельницкий заключил с Московией военно-политический союз против Речи Посполитой (государства, объединившего Королевство Польское и Великое княжество Литовское - ред).

Тогда Хмельницкий искал союзника в войне против Речи Посполитой, рассматривая протекторат царя как ситуативный шаг для сохранения Гетманщины или Войска Запорожского.

Казаки присягнули на верность царю Алексею Романову, однако, по преданию, московский посол Василий Бутурлин отказался присягать от имени царя. Ему приписывают слова: "Самодержец не присягает подданным, но ваши вольности будут сохранены".

Однако это решение не поддержали некоторые влиятельные лица, в частности казацкий атаман Иван Богун и киевский митрополит Сильвестр Косов.

В российской историографии данное событие описывают как "добровольное воссоединение братских народов" - украинского и русского. В 1954 году в СССР отмечалось 300-летие этих событий.

Напомним

Национальный музей истории Украины показал, как выглядит шляхетская парадная сабля конца XVII - первой половины XVIII веков. Она имеет изображение Архистратига Михаила и бюст польского короля Стефана Батория.

Также УНН сообщал, что в Киево-Печерской лавре открыли бюст украинского гетмана Ивана Мазепы.

Евгений Устименко

