Кабмин исключил из Госреестра недвижимых памятников место Переяславской рады 1654 года
Кабинет министров Украины исключил из Государственного реестра недвижимых памятников место, где проходила Переяславская рада 1654 года. Тогда украинское казацкое государство перешло под протекторат московского государства.
Кабинет министров Украины исключил из Государственного реестра недвижимых памятников место, где проходила Переяславская рада 1654 года. Тогда украинское казацкое государство Войско Запорожское во главе с гетманом Богданом Хмельницким перешло под протекторат московского государства во главе с царем Алексеем Михайловичем Романовым. Об этом сообщает УНН со ссылкой на правительственное постановление № 152 от 05 февраля 2026 года.
Памятное место, где проходила Переяславская рада, расположено в Киевской области. В 1654 году гетман Богдан Хмельницкий заключил с Московией военно-политический союз против Речи Посполитой (государства, объединившего Королевство Польское и Великое княжество Литовское - ред).
Тогда Хмельницкий искал союзника в войне против Речи Посполитой, рассматривая протекторат царя как ситуативный шаг для сохранения Гетманщины или Войска Запорожского.
Казаки присягнули на верность царю Алексею Романову, однако, по преданию, московский посол Василий Бутурлин отказался присягать от имени царя. Ему приписывают слова: "Самодержец не присягает подданным, но ваши вольности будут сохранены".
Однако это решение не поддержали некоторые влиятельные лица, в частности казацкий атаман Иван Богун и киевский митрополит Сильвестр Косов.
В российской историографии данное событие описывают как "добровольное воссоединение братских народов" - украинского и русского. В 1954 году в СССР отмечалось 300-летие этих событий.
