Має погруддя Стефана Баторія: у Національному музеї історії України показали шляхетську шаблю XVII-XVIII століть

Національний музей історії України показав, як виглядає шляхетська парадна шабля кінця XVII – першої половини XVIII століть. Про це повідомляє УНН з посиланням на допис на сторінці музею у Facebook.

Деталі

Шаблю представили в рамках виставки "Хто як Бог? Образ Архистратига Михаїла в національній історії та культурі". На її кістяному руків’ї з правого боку тонко виконано постать воїна, а з лівого – рельєфне зображення Архистратига Михаїла. Металеве навершя руків’я прикрашене мініатюрним стилізованим погруддям польського короля Стефана Баторія (1576‒1586).

Такі шаблі називали "баторівками" (польське "batorówka").

Це був один з найдавніших типів шабель, що прийшов у наші краї з Угорщини в 16 ст. Особливо популярною ця зброя стала саме завдяки королю Стефану - вихідцю із Трансильванії. У 17–18 ст. шаблі-баторівки виготовляли в багатьох зброярнях Польського королівства: і на польських, і на українських землях. Утім, є підстави припускати, що цей музейний екземпляр походить із західноукраїнської, можливо львівської, майстерні - повідомили в музеї.

На обох боках клинка нанесено інкрустовані золотом написи латинською мовою. З правого боку вміщено більшими літерами "D M A R I A", тобто "Domina Maria" – буквально "Пані Марія" на позначення Богоматері. Цей центральний напис обвиває зиґзаґом латинський афоризм, виконаний меншими літерами: "Dulce et decore est pro patria mori", тобто "солодко і гідно помирати за батьківщину".

З лівого боку шаблі присутній напис на два рядки:

"Fortunam Deus dat. Gloria et victoria vi adipiscitur.

Mea fortitudine et ab amicis et ab inimicis gloria afficior".

У перекладі це означає: "Бог дає удачу. Слава і перемога здобуваються силою. Моєю силою і від друзів, і від ворогів наділяюся".

