Имеет бюст Стефана Батория: в Национальном музее истории Украины показали дворянскую саблю XVII-XVIII веков

Национальный музей истории Украины показал, как выглядит дворянская парадная сабля конца XVII – первой половины XVIII веков. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение на странице музея в Facebook.

Детали

Саблю представили в рамках выставки "Кто как Бог? Образ Архистратига Михаила в национальной истории и культуре". На ее костяной рукояти с правой стороны тонко выполнена фигура воина, а с левой – рельефное изображение Архистратига Михаила. Металлическое навершие рукояти украшено миниатюрным стилизованным бюстом польского короля Стефана Батория (1576–1586).

Такие сабли называли "баторовками" (польское "batorówka").

Это был один из древнейших типов сабель, пришедший в наши края из Венгрии в 16 в. Особенно популярным это оружие стало именно благодаря королю Стефану – выходцу из Трансильвании. В 17–18 вв. сабли-баторовки изготавливали во многих оружейных Польского королевства: и на польских, и на украинских землях. Впрочем, есть основания предполагать, что этот музейный экземпляр происходит из западноукраинской, возможно львовской, мастерской - сообщили в музее.

На обеих сторонах клинка нанесены инкрустированные золотом надписи на латинском языке. С правой стороны помещено более крупными буквами "D M A R I A", то есть "Domina Maria" – буквально "Госпожа Мария" в обозначение Богоматери. Эту центральную надпись обвивает зигзагом латинский афоризм, выполненный меньшими буквами: "Dulce et decore est pro patria mori", то есть "сладко и достойно умирать за родину".

С левой стороны сабли присутствует надпись в две строки:

"Fortunam Deus dat. Gloria et victoria vi adipiscitur.

Mea fortitudine et ab amicis et ab inimicis gloria afficior".

В переводе это означает: "Бог дает удачу. Слава и победа добываются силой. Моей силой и от друзей, и от врагов наделяюсь".

Напомним

