З України в Румунію намагались вивезти старовинну турецьку шаблю

Українські прикордонники на пункті пропуску "Красноїльськ" виявили в автомобілі старовинну турецьку шаблю. Її намагався вивезти з України іноземець. Про це повідомили у Чернівецькому прикордонному загоні, передає УНН.

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Зазначається, що через пункт пропуску "Красноїльськ" додому на власному автомобілі повертався громадянин Румунії 1994 року народження.

"Під час проходження прикордонного контролю іноземець заявив, що нічого з собою не везе. Однак, в ході перевірки транспортного засобу прикордонники Чернівецького загону разом з представниками митниці в багажному відділенні авто виявили старовинну турецьку шаблю, яка можливо становить культурну та історичну цінність", - йдеться у дописі прикордонників.

Шаблю у чоловіка вилучили, а митники склали відповідний протокол.

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Під час прикордонно-митного контролю на пункті пропуску "Шегині -Медика", що на Львівщині, в особистих речах українки правоохоронці виявили старовинну ікону.

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