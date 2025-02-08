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З України в Румунію намагались вивезти старовинну турецьку шаблю

З України в Румунію намагались вивезти старовинну турецьку шаблю

Київ • УНН

 • 47168 перегляди

На пункті пропуску "Красноїльськ" прикордонники знайшли старовинну турецьку шаблю в автомобілі громадянина Румунії. Чоловік намагався приховати предмет, що може мати історичну цінність.

Українські прикордонники на пункті пропуску "Красноїльськ" виявили в автомобілі старовинну турецьку шаблю. Її намагався вивезти з України іноземець. Про це повідомили у Чернівецькому прикордонному загоні, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що через пункт пропуску "Красноїльськ" додому на власному автомобілі повертався громадянин Румунії 1994 року народження.

"Під час проходження прикордонного контролю іноземець заявив, що нічого з собою не везе. Однак, в ході перевірки транспортного засобу прикордонники Чернівецького загону разом з представниками митниці в багажному відділенні авто виявили старовинну турецьку шаблю, яка можливо становить культурну та історичну цінність", - йдеться у дописі прикордонників.

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Шаблю у чоловіка вилучили, а митники склали відповідний протокол.

Нагадаємо

Під час прикордонно-митного контролю на пункті пропуску "Шегині -Медика", що на Львівщині, в особистих речах українки правоохоронці виявили старовинну ікону.

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