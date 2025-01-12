На Львівщині дніпрянка намагалась вивезти за кордон старовинну ікону 1913 року
Київ • УНН
У пункті пропуску "Шегині-Медика" митники виявили ікону "Господь Вседержитель" 1913 року в автомобілі жительки Дніпра. Предмет, що може мати історичну цінність, направлено на експертизу.
Під час прикордонно-митного контролю на пункті пропуску "Шегині -Медика", що на Львівщині, в особистих речах українки правоохоронці виявили старовинну ікону, яка, ймовірно, становить історичну чи культурну цінність. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-сторінку Львівської митниці.
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Зазначається, що в суботу, 11 січня в пункт пропуску "Шегині -Медика", прибув автомобіль Audi Q7, який рухався на виїзд з України. До проходження митного контролю водійка - 38-річна жителька м. Дніпро, обрала смугу "зелений коридор".
Під час огляду салону автомобіля працівники митниці виявили серед особистих речей ікону "Господь Вседержитель" з надписом на торці "Дозволена цензурою москва январь 21-го 1913 цензор Протоіерей і Мансветовь"
Прикордонники повідомили, що за даним фактом складено протокол про порушення митних правил, відповідно до ч.3 ст. 471 МКУ.
Ікону, яка може являти собою культурну чи історичну цінність, скеровано на експертизу.
Нагадаємо
На Волині прикордонники запобігли вивозу за кордон старовинної ікони ХІХ ст, яка може становити культурну цінність.