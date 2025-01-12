На Львівщині дніпрянка намагалась вивезти за кордон старовинну ікону 1913 року

Під час прикордонно-митного контролю на пункті пропуску "Шегині -Медика", що на Львівщині, в особистих речах українки правоохоронці виявили старовинну ікону, яка, ймовірно, становить історичну чи культурну цінність. Про це інформує УНН з посиланням на Facebook-сторінку Львівської митниці.

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Зазначається, що в суботу, 11 січня в пункт пропуску "Шегині -Медика", прибув автомобіль Audi Q7, який рухався на виїзд з України. До проходження митного контролю водійка - 38-річна жителька м. Дніпро, обрала смугу "зелений коридор".

Під час огляду салону автомобіля працівники митниці виявили серед особистих речей ікону "Господь Вседержитель" з надписом на торці "Дозволена цензурою москва январь 21-го 1913 цензор Протоіерей і Мансветовь"