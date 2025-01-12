На Львовщине днепрянка пыталась вывезти за границу старинную икону 1913 года

Во время погранично-таможенного контроля на пункте пропуска "Шегини-Медика" на Львовщине, в личных вещах украинки правоохранители обнаружили старинную икону, которая, вероятно, представляет историческую или культурную ценность. Об этом информирует УНН со ссылкой на Facebook-страницу Львовской таможни.

Детали

Отмечается, что в субботу, 11 января в пункт пропуска "Шегини -Медика", прибыл автомобиль Audi Q7, который двигался на выезд из Украины. До прохождения таможенного контроля водитель - 38-летняя жительница г. Днепр, выбрала полосу "зеленый коридор".

Во время осмотра салона автомобиля работники таможни обнаружили среди личных вещей икону "Господь Вседержитель" с надписью на торце "Разрешена цензурой москва январь 21-го 1913 цензор Протоиерей и Мансветовь" - говорится в заметке.

Пограничники сообщили, что по данному факту составлен протокол о нарушении таможенных правил, согласно ч.3 ст. 471 ТКУ.

Икона, которая может представлять собой культурную или историческую ценность, направлена на экспертизу.

Напомним

На Волыни пограничники предотвратили вывоз за границу старинной иконы XIX в., которая может представлять культурную ценность.