Из Украины в Румынию пытались вывезти старинную турецкую саблю
Киев • УНН
На пункте пропуска "Красноильск" пограничники нашли старинную турецкую саблю в автомобиле гражданина Румынии. Мужчина пытался скрыть предмет, который может иметь историческую ценность.
Украинские пограничники на пункте пропуска "Красноильск" обнаружили в автомобиле старинную турецкую саблю. Ее пытался вывезти из Украины иностранец. Об этом сообщили в Черновицком пограничном отряде, передает УНН.
Детали
Отмечается, что через пункт пропуска "Красноильск" домой на собственном автомобиле возвращался гражданин Румынии 1994 года рождения.
"Во время прохождения пограничного контроля иностранец заявил, что ничего с собой не везет. Однако, в ходе проверки транспортного средства пограничники Черновицкого отряда вместе с представителями таможни в багажном отделении авто обнаружили старинную турецкую саблю, которая возможно составляет культурную и историческую ценность", - говорится в сообщении пограничников.
Саблю у мужчины изъяли, а таможенники составили соответствующий протокол.
Напомним
Во время погранично-таможенного контроля на пункте пропуска "Шегини-Медика" на Львовщине, в личных вещах украинки правоохранители обнаружили старинную икону.
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