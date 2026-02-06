Кабмін вилучив з Держреєстру нерухомих пам’яток місце Переяславської ради 1654 року
Київ • УНН
Кабінет міністрів України вилучив з Державного реєстру нерухомих пам’яток місце, де відбувалася Переяславська рада 1654 року. Тоді українська козацька держава перейшла під протекторат московської держави.
Кабінет міністрів України вилучив з Державного реєстру нерухомих пам’яток місце, де відбувалася Переяславська рада 1654 року. Тоді українська козацька держава Військо Запорозьке на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким перейшла під протекторат московської держави на чолі з царем олексієм михайловичем романовим. Про це повідомляє УНН з посиланням на урядову постанову № 152 від 05 лютого 2026 року.
Деталі
Пам’ятне місце, де відбувалася Переяславська рада, розташоване у Київській області. В 1654 році гетьман Богдан Хмельницький уклав з московією воєнно-політичний союз проти Речі Посполитої (держави, що об’єднала Королівство Польське і Велике князівство Литовське - ред).
Тоді Хмельницький шукав союзника у війні проти Речі Посполитої, розглядаючи протекторат царя як ситуативний крок для збереження Гетьманщини або Війська Запорозького.
Козаки склали присягу на вірність царю олексію романову, проте, за переказами, московський посол Василь Бутурлін відмовився присягати від імені царя. Йому приписують слова: "Самодержець не присягає підданим, але ваші вольності будуть збережені".
Однак це рішення не підтримали деякі впливові особи, зокрема козацький отаман Іван Богун та київський митрополит Сильвестр Косів.
У російській історіографії дану подію описують як "добровільне возз'єднання братніх народів" - українського і російського. В 1954 році в СРСР відзначалось 300-ліття цих подій.
Нагадаємо
Національний музей історії України показав, як виглядає шляхетська парадна шабля кінця XVII - першої половини XVIII століть. Вона має зображення Архистратига Михаїла та погруддя польського короля Стефана Баторія.
Також УНН повідомляв, що у Києво-Печерській лаврі відкрили погруддя українського гетьмана Івана Мазепи.