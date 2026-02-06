Кабмін вилучив з Держреєстру нерухомих пам’яток місце Переяславської ради 1654 року

$43.140.03
Ексклюзив
09:41 • 950 перегляди
Чи готова Україна до старту Олімпіади: що відомо про стан команди перед першими змаганнями
09:02 • 3078 перегляди
Міжнародні резерви України оновили історичний максимум і сягнули $57,7 млрд
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 38076 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 41246 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 33090 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 46642 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 84391 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 33730 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 31116 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 23507 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Атака безпілотників на Запоріжжя: поранено 14-річного хлопця6 лютого, 00:14 • 6650 перегляди
У Ялті студенти пільгових категорій залишилися без грошових доплат до стипендій - ЦНС6 лютого, 00:45 • 4780 перегляди
Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро6 лютого, 01:19 • 9184 перегляди
До початку літа: російські чиновники попереджають путіна про загрозу економічної кризи в рф - WP6 лютого, 01:53 • 11941 перегляди
Бессент: подальші санкції США проти рф залежать від мирних переговорів04:30 • 11011 перегляди
Укрзалізниця запроваджує динамічні ціни на люкс-квитки та нові правила повернення коштів5 лютого, 20:38 • 19682 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 38079 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 84393 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 76310 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 106287 перегляди
Дональд Трамп
Блогери
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Реджеп Тайїп Ердоган
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Донецька область
Німеччина
УНН Lite
Кайлі Дженнер вразила всіх: бюстгальтер із гранатових зернят у новій фотосесіїVideo5 лютого, 18:35 • 12843 перегляди
Louis Vuitton представив настільний годинник-вантажівку за 650 тисяч євро5 лютого, 15:30 • 16036 перегляди
"Коли слова зайві": Олена Мозгова показала чоловіка-військового та ніжний момент із донькоюVideo5 лютого, 13:14 • 25417 перегляди
Зірка "Голосу країни" вперше показала доньку та назвала її ім’яPhoto5 лютого, 11:46 • 28886 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 62386 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Starlink
Золото

Кабмін вилучив з Держреєстру нерухомих пам’яток місце Переяславської ради 1654 року

Київ

 • 22 перегляди

Кабінет міністрів України вилучив з Державного реєстру нерухомих пам’яток місце, де відбувалася Переяславська рада 1654 року. Тоді українська козацька держава перейшла під протекторат московської держави.

Кабмін вилучив з Держреєстру нерухомих пам’яток місце Переяславської ради 1654 року
Фото: гравюра 1910 року

Кабінет міністрів України вилучив з Державного реєстру нерухомих пам’яток місце, де відбувалася Переяславська рада 1654 року. Тоді українська козацька держава Військо Запорозьке на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким перейшла під протекторат московської держави на чолі з царем олексієм михайловичем романовим. Про це повідомляє УНН з посиланням на урядову постанову № 152 від 05 лютого 2026 року.

Деталі

Пам’ятне місце, де відбувалася Переяславська рада, розташоване у Київській області. В 1654 році гетьман Богдан Хмельницький уклав з московією воєнно-політичний союз проти Речі Посполитої (держави, що об’єднала Королівство Польське і Велике князівство Литовське - ред).

Тоді Хмельницький шукав союзника у війні проти Речі Посполитої, розглядаючи протекторат царя як ситуативний крок для збереження Гетьманщини або Війська Запорозького.

Козаки склали присягу на вірність царю олексію романову, проте, за переказами, московський посол Василь Бутурлін відмовився присягати від імені царя. Йому приписують слова: "Самодержець не присягає підданим, але ваші вольності будуть збережені".

Однак це рішення не підтримали деякі впливові особи, зокрема козацький отаман Іван Богун та київський митрополит Сильвестр Косів.

У російській історіографії дану подію описують як "добровільне возз'єднання братніх народів" - українського і російського. В 1954 році в СРСР відзначалось 300-ліття цих подій.

Нагадаємо

Національний музей історії України показав, як виглядає шляхетська парадна шабля кінця XVII - першої половини XVIII століть. Вона має зображення Архистратига Михаїла та погруддя польського короля Стефана Баторія.

Також УНН повідомляв, що у Києво-Печерській лаврі відкрили погруддя українського гетьмана Івана Мазепи.

Євген Устименко

СуспільствоПолітика
Нерухомість
російська пропаганда
Кабінет Міністрів України
Національний музей історії України
Київська область
Богдан Хмельницький