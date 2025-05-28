"Копилка здоровья": врачи столичного Охматдета обследовали детей Киевской области

В середине мая врачи столичной больницы "Охматдет" посетили село Войтово Киевской области. Выезд специалистов проходил в рамках проекта "Копилка здоровья" при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громади", передает УНН.

Детали

Врачи осмотрели 166 детей и выявили у них 481 патологию. Среди самых распространенных заболеваний - болезни кишечно-желудочного тракта, неврологические расстройства.

Маленьких жителей общины осматривали такие врачи, как гастроэнтеролог, педиатр, гематолог, ортопед-травматолог, психолог, эндокринолог, невролог, аллерголог, окулисты, врачи функциональной диагностики и лабораторная служба. Дети из общины получили медицинские консультации и лабораторные исследования без необходимости ехать в Киев.

"На выезд едет вся наша консультативная поликлиника, то есть врачи всех узких направлений. Едет лабораторная служба и функциональная. То есть, детям еще делают кардиографию и УЗИ сердца.

Поэтому ребенок за один день может пройти достаточное количество специалистов, лабораторное и функциональное исследование", - добавляет заведующая педиатрическим отделением НДСБ "Охматдет" Ольга Медведева.

Выездной прием узкопрофильных специалистов Национальной детской специализированной больницы "Охматдет" стал возможным при поддержке Благотворительного фонда "МХП-Громади". "Копилка здоровья" - это выезды команды узкопрофильных специалистов в отдаленные общины для диагностики состояния здоровья детей. Этот проект – о своевременном оказании детям медицинской помощи там, где в ней нуждаются и где нет к ней удобного доступа. Проект начал работать с начала 2023 года.

"За это время врачи осмотрели около 7 000 детей из малых общин 7 областей Украины.

Наши детки должны проходить комплексную диагностику. Поэтому мы привозим более 20 профильных врачей, специалистов своего дела. Для того чтобы они могли диагностировать какие-либо проблемы на ранней стадии; для того чтобы родители могли знать, что происходит с их детьми", - комментирует руководитель отдела внедрения национальных проектов Благотворительного фонда "МХП-Громади" Владимир Панченко.

Для скорости и точности постановки диагноза Благотворительный фонд "МХП-Громади" приобрел современный анализатор крови, который за минуты предоставляет результаты по 24 параметрам. Поэтому всем детям в считанные минуты делают бесплатный анализ крови, результаты которого дают возможность провести полноценную диагностику на приеме у каждого врача. Такое оборудование есть даже не во всех частных медучреждениях. Благодаря партнерству Охматдета с БФ "МХП-Громади" оно доступно людям в отдаленных общинах.

Справка

"МХП - Громади" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие общин. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, общины, больницы и роддома, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людях, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.