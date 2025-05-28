"Скарбничка здоров’я": лікарі столичного Охматдиту обстежили дітей Київщини

$41.680.11
47.310.02
ukenru
Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"
Ексклюзив
07:55 • 2108 перегляди

Галущенко про можливі плани рф перезапустити ЗАЕС: "Можуть призвести до непередбачуваних наслідків"

Ексклюзив
06:00 • 10088 перегляди

Посилення лімітів на перекази з картки на картку з червня: економіст спростував міфи та пояснив на кого це вплине

05:00 • 20614 перегляди

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

Ексклюзив
27 травня, 13:16 • 90092 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція

Ексклюзив
27 травня, 11:19 • 92290 перегляди

Літо 2025 у кольорах та стилях: головні тренди інтер’єру

Ексклюзив
27 травня, 08:04 • 98899 перегляди

Одеса, Закарпаття та Волинь: експерт розповів про варіанти відпочинку

Ексклюзив
26 травня, 14:22 • 152472 перегляди

рф змінила тактику використання дронів та підвищили стійкість до РЕБ: експерт пояснив, як протидіяти "Герані-2"

Ексклюзив
26 травня, 13:26 • 227020 перегляди

Справу головного юриста НБУ заморозили? Відсутність підозри може затягнути розслідування на роки – суддя у відставці

Ексклюзив
26 травня, 11:58 • 187376 перегляди

САП приховує деталі розслідування справи про "зливи з НАБУ" та причетність Углави - за рік жодних підозр

Ексклюзив
26 травня, 09:30 • 186354 перегляди

Прокуратура має звернутися до суду з клопотанням про арешт обвинуваченого у хабарництві нардепа Кузьміних – ексзаступник генпрокурора

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
3.5м/с
80%
745мм
Популярнi новини

Київ наполягає на продовженні тимчасового захисту для українців в ЄС до настання стійкого миру

27 травня, 23:29 • 13736 перегляди

"Безрозсудний коментар": Келлог відреагував на погрози медведєва Третьою світовою війною

28 травня, 01:07 • 5656 перегляди

Суд виніс вирок російському військовому, який викрадав у мешканців Київщини авто і вивозив їх до білорусі

28 травня, 01:38 • 14655 перегляди

Трамп озвучив Канаді ціну за участь у протиракетному "Золотому куполі" і назвав умову безкоштовного захисту

28 травня, 02:09 • 14321 перегляди

Рекордна кількість американців подалася на отримання громадянства Британії

02:42 • 11848 перегляди
Публікації

"Бетіс" - "Челсі": анонс фіналу Ліги конференцій

05:00 • 20614 перегляди

Позов до Sony за право торгувати “сірою” технікою та побиття покупця: хто стоїть за мережею Stylus

27 травня, 15:12 • 77308 перегляди

Топ трендів випускної моди 2025: що актуально та скільки коштує

27 травня, 14:30 • 84416 перегляди

Зоозахисники заявляють про "експлуатацію" поросят у київській кав’ярні: що кажуть власники та поліція
Ексклюзив

27 травня, 13:16 • 90092 перегляди

Ризик у подарунок: як техніка з "сірого" ринку стає троянським конем у вашому персональному користуванні

26 травня, 16:32 • 193693 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Олег Синєгубов

Фрідріх Мерц

Франк-Вальтер Штайнмаєр

Олексій Чернишов

Ліндсі Грем

Актуальні місця

Білий дім

Харківська область

Київ

Курська область

Кіровоградська область

Реклама
УНН Lite

Привид у Беверлі-Гіллз: Періс Гілтон налякана тим, що її дворічний син бачить містичних істот

27 травня, 17:27 • 20903 перегляди

HBO офіційно представило акторів, які заграють Гаррі Поттера, Герміону і Рона у новому серіалі

27 травня, 16:05 • 28397 перегляди

Jia Jia і De De: гонконзьким панденятам-близнюкам на конкурсі обрали імена

27 травня, 09:48 • 98283 перегляди

American Music Awards 2025: тріумф Біллі Айліш та список переможців

27 травня, 08:52 • 99669 перегляди

Marvel готує новий спіноф "ВандаВіжен": стали відомі перші імена з акторського складу

27 травня, 07:08 • 96677 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Кх-59

«Калібр» (сімейство ракет)

Залізний купол

"Скарбничка здоров’я": лікарі столичного Охматдиту обстежили дітей Київщини

Київ • УНН

 • 106 перегляди

У Войтовому на Київщині лікарі столичного Охматдиту оглянули 166 дітей та виявили 481 патологію, серед яких хвороби кишково-шлункового тракту та неврологічні розлади. Діти отримали медичні консультації та дослідження.

"Скарбничка здоров’я": лікарі столичного Охматдиту обстежили дітей Київщини

В середині травня лікарі столичної лікарні "Охматдит" відвідали село Войтове, що на Київщині. Виїзд фахівців відбувався у межах проєкту "Скарбничка здоров’я" за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді", передає УНН.

Деталі

Лікарі оглянули 166 дітей і виявили в них 481 патологію. Серед найпоширеніших захворювань - хвороби кишково-шлункового тракту, неврологічні розлади.

Маленьких жителів громади оглядали такі лікарі, як гастроентеролог, педіатр, гематолог, ортопед-травматолог, психолог, ендокринолог, невролог, алерголог, окулісти, лікарі функціональної діагностики та лабораторна служба. Діти з громади отримали медичні консультації та лабораторні дослідження без потреби їхати до Києва.

"На виїзд їде вся наша консультативна поліклініка, тобто лікарі усіх вузьких напрямів. Їде лабораторна служба і функціональна. Тобто, дітям ще роблять кардіографію та УЗД серця.

Тому дитина за один день може пройти достатню кількість спеціалістів, лабораторне і функціональне дослідження", - додає завідувачка педіатричного відділення НДСЛ "Охматдит" Ольга Медведєва.

Виїзний прийом вузькопрофільних спеціалістів Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" став можливим за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді". "Скарбничка здоров’я" - це виїзди команди вузькопрофільних спеціалістів у віддалені громади для діагностики стану здоров'я дітей. Цей проєкт – про вчасне надання дітям медичної допомоги там, де її потребують і де не мають до неї зручного доступу. Проєкт почав працювати від початку 2023 року.

"За цей час лікарі оглянули майже 7 000 дітей із малих громад 7 областей України.

Наші дітки повинні проходити комплексну діагностику. Тому ми привозимо понад 20 профільних лікарів, спеціалістів своєї справи. Для того, щоб вони могли діагностувати якісь проблеми на ранній стадії; для того, щоб батьки могли знати, що відбувається з їхніми дітьми", - коментує керівник відділу впровадження національних проєктів Благодійного фонду "МХП-Громаді" Володимир Панченко.

Для швидкості та точності постановки діагнозу Благодійний фонд "МХП-Громаді" придбав сучасний аналізатор крові, який за хвилини надає результати за 24 параметрами. Тому всім дітям у лічені хвилини роблять безплатний аналіз крові, результати якого дають можливість провести повноцінну діагностику на прийомі в кожного лікаря. Таке обладнання наявне навіть не в усіх приватних медзакладах. Завдяки партнерству Охматдиту з БФ "МХП-Громаді" воно доступне людям у віддалених громадах.

Довідка

"МХП - Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Київська область
Охматдит
ПрАТ МХП
Україна
Київ
Brent
$64.01
Bitcoin
$108,884.90
S&P 500
$5,915.20
Tesla
$359.54
Газ TTF
$37.01
Золото
$3,345.10
Ethereum
$2,636.16