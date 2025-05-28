"Скарбничка здоров’я": лікарі столичного Охматдиту обстежили дітей Київщини

В середині травня лікарі столичної лікарні "Охматдит" відвідали село Войтове, що на Київщині. Виїзд фахівців відбувався у межах проєкту "Скарбничка здоров’я" за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді", передає УНН.

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Лікарі оглянули 166 дітей і виявили в них 481 патологію. Серед найпоширеніших захворювань - хвороби кишково-шлункового тракту, неврологічні розлади.

Маленьких жителів громади оглядали такі лікарі, як гастроентеролог, педіатр, гематолог, ортопед-травматолог, психолог, ендокринолог, невролог, алерголог, окулісти, лікарі функціональної діагностики та лабораторна служба. Діти з громади отримали медичні консультації та лабораторні дослідження без потреби їхати до Києва.

"На виїзд їде вся наша консультативна поліклініка, тобто лікарі усіх вузьких напрямів. Їде лабораторна служба і функціональна. Тобто, дітям ще роблять кардіографію та УЗД серця.

Тому дитина за один день може пройти достатню кількість спеціалістів, лабораторне і функціональне дослідження", - додає завідувачка педіатричного відділення НДСЛ "Охматдит" Ольга Медведєва.

Виїзний прийом вузькопрофільних спеціалістів Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" став можливим за підтримки Благодійного фонду "МХП-Громаді". "Скарбничка здоров’я" - це виїзди команди вузькопрофільних спеціалістів у віддалені громади для діагностики стану здоров'я дітей. Цей проєкт – про вчасне надання дітям медичної допомоги там, де її потребують і де не мають до неї зручного доступу. Проєкт почав працювати від початку 2023 року.

"За цей час лікарі оглянули майже 7 000 дітей із малих громад 7 областей України.

Наші дітки повинні проходити комплексну діагностику. Тому ми привозимо понад 20 профільних лікарів, спеціалістів своєї справи. Для того, щоб вони могли діагностувати якісь проблеми на ранній стадії; для того, щоб батьки могли знати, що відбувається з їхніми дітьми", - коментує керівник відділу впровадження національних проєктів Благодійного фонду "МХП-Громаді" Володимир Панченко.

Для швидкості та точності постановки діагнозу Благодійний фонд "МХП-Громаді" придбав сучасний аналізатор крові, який за хвилини надає результати за 24 параметрами. Тому всім дітям у лічені хвилини роблять безплатний аналіз крові, результати якого дають можливість провести повноцінну діагностику на прийомі в кожного лікаря. Таке обладнання наявне навіть не в усіх приватних медзакладах. Завдяки партнерству Охматдиту з БФ "МХП-Громаді" воно доступне людям у віддалених громадах.

Довідка

"МХП - Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія — комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.