Восстановление "Охматдета": уже в августе больница возобновит работу отделения трансплантации костного мозга
Киев • УНН
В августе в киевской больнице "Охматдет" снова заработает отделение трансплантации костного мозга. Это ключевое направление детской онкогематологии, работы по восстановлению должны завершиться до конца года.
Уже в августе в киевской больнице "Охматдет" снова заработает отделение трансплантации костного мозга. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует УНН.
Детали
По ее словам, это одно из ключевых направлений детской онкогематологии в Украине.
Знаю, что сегодня многие - и работники больницы, и родители маленьких пациентов ожидают завершения работ по восстановлению. Уже в августе в больнице будет восстановлено отделение трансплантации костного мозга. Все необходимые работы по восстановлению должны быть завершены до конца года
Она подчеркнула, что несмотря на войну и разрушения, больница "ежедневно спасает жизни".
Пока строители восстанавливают корпуса, врачи продолжают оперировать, лечить, консультировать
Она поздравила всех медицинских работников с праздником и поблагодарила команду "Охматдета" и всех медиков за выдержку, профессионализм и человечность.
Напомним
Ранее в этом месяце медики "Охматдета" впервые провели трансплантацию органов 4-летней девочки, спася троих детей. Операции состоялись несмотря на ночные взрывы и воздушные тревоги.
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