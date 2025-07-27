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Восстановление "Охматдета": уже в августе больница возобновит работу отделения трансплантации костного мозга

Киев • УНН

 • 366 просмотра

В августе в киевской больнице "Охматдет" снова заработает отделение трансплантации костного мозга. Это ключевое направление детской онкогематологии, работы по восстановлению должны завершиться до конца года.

Восстановление "Охматдета": уже в августе больница возобновит работу отделения трансплантации костного мозга

Уже в августе в киевской больнице "Охматдет" снова заработает отделение трансплантации костного мозга. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, информирует УНН.

Детали

По ее словам, это одно из ключевых направлений детской онкогематологии в Украине.

Знаю, что сегодня многие - и работники больницы, и родители маленьких пациентов ожидают завершения работ по восстановлению. Уже в августе в больнице будет восстановлено отделение трансплантации костного мозга. Все необходимые работы по восстановлению должны быть завершены до конца года

- отметила глава правительства.

Она подчеркнула, что несмотря на войну и разрушения, больница "ежедневно спасает жизни".

Пока строители восстанавливают корпуса, врачи продолжают оперировать, лечить, консультировать

- рассказала Свириденко.

Она поздравила всех медицинских работников с праздником и поблагодарила команду "Охматдета" и всех медиков за выдержку, профессионализм и человечность.

Напомним

Ранее в этом месяце медики "Охматдета" впервые провели трансплантацию органов 4-летней девочки, спася троих детей. Операции состоялись несмотря на ночные взрывы и воздушные тревоги.

Годовщина удара РФ по "Охматдету": после атаки больница оказала помощь почти 22 тыс. детям08.07.25, 09:11 • 1751 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

Здоровье
Охматдыт
Юлия Свириденко
Украина
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