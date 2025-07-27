Відбудова "Охматдиту": вже у серпні лікарня відновить роботу відділення трансплантації кісткового мозку
Київ • УНН
У серпні в київській лікарні "Охматдит" знову запрацює відділення трансплантації кісткового мозку. Це ключовий напрямок дитячої онкогематології, роботи з відбудови мають завершитися до кінця року.
Вже у серпні у київській лікарні "Охматдит" знову запрацює відділення трансплантації кісткового мозку. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує УНН.
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За її словами, це один із ключових напрямів дитячої онкогематології в Україні.
Знаю, що сьогодні багато хто - і працівники лікарні, і батьки маленьких пацієнтів очікують завершення робіт з відбудови. Уже в серпні в лікарні буде відновлене відділення трансплантації кісткового мозку. Усі необхідні роботи з відбудови мають бути завершені до кінця року
Вона підкреслила, що попри війну й руйнування, лікарня "щодня рятує життя".
Поки будівельники відновлюють корпуси, лікарі продовжують оперувати, лікувати, консультувати
Вона привітала всіх медичних працівників зі святом та подякувала команді "Охматдиту" й усім медикам за витримку, професіоналізм і людяність.
Нагадаємо
Раніше цього місяця медики "Охматдиту" вперше провели трансплантацію органів 4-річної дівчинки, врятувавши трьох дітей. Операції відбулися попри нічні вибухи та повітряні тривоги.
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