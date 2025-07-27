Відбудова "Охматдиту": вже у серпні лікарня відновить роботу відділення трансплантації кісткового мозку

Вже у серпні у київській лікарні "Охматдит" знову запрацює відділення трансплантації кісткового мозку. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, інформує УНН.

За її словами, це один із ключових напрямів дитячої онкогематології в Україні.

Знаю, що сьогодні багато хто - і працівники лікарні, і батьки маленьких пацієнтів очікують завершення робіт з відбудови. Уже в серпні в лікарні буде відновлене відділення трансплантації кісткового мозку. Усі необхідні роботи з відбудови мають бути завершені до кінця року