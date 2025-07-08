Роковини удару рф по "Охматдиту": після атаки лікарня надала допомогу майже 22 тис. дітям

Сьогодні – рік, відколи росіяни атакували дитячу лікарню "Охматдит". За рік після удару лікарня надала допомогу майже 22 тисячам маленьких пацієнтів у стаціонарі. Проведено більш ніж 10 тисяч операцій – третина з них рідкісні та унікальні. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.

Деталі

8 липня 2024 року крилата ракета Х-101 влучила в токсикологічний корпус медзакладу, пошкодила ще 4 будівлі лікарні. Тоді 32 людини отримали поранення, а двоє – загинули, а понад пів тисячі маленьких пацієнтів довелося евакуювати. Але "Охматдит" не зупинився - нагадав МОЗ.

У міністерстві зазначили, що уже за кілька днів лікарня відновила роботу, перевівши більшість відділень до сучасного корпусу, який хоч і зазнав ушкоджень, але не припиняв функціонувати.

За рік після удару "Охматдит" надав допомогу майже 22 тисячам маленьких пацієнтів у стаціонарі, а кількість звернень до поліклініки сягнула понад 176 тисяч. Проведено більш ніж 10 тисяч операцій – третина з них рідкісні та унікальні - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед маленьких пацієнтів лікарні – 4-річна сумчанка Сашуня Заруцька. Коли у листопаді 2024-го балістика вдарила по їхньому з батьками будинку, крихітка отримала сильні поранення. Сашуня мало не залишилась без пальчиків. Тоді боротьбу за життя та здоров’я дівчинки розпочали у "Охматдиті" – тут за час великої війни вже допомогли 145 постраждалим унаслідок дій російської армії пацієнтам.

Нині Сашуня перенесла вже 5 операцій. Дівчинка займається із фізичною терапевткою та готується до ще одного втручання. Стаціонарне відділення фізичної та реабілітаційної медицини у "Охматдиті", до слова, також відкрили після ракетного удару.

Попри масштабні пошкодження, лікарня не припиняла свою роботу ні на день. Зараз тут тривають інтенсивні відновлювальні роботи: оновлюють фасади, монтують металоконструкції, проводять внутрішні ремонти. Сьогодні – рік. Відтоді, як росія посягнула на найцінніше – на дітей. Рік, відколи "Охматдит" не зупинився і продовжує рятувати українську малечу - наголосили в МОЗ.

У МОЗ відповіли, за чиї кошти відбудовується "Охматдит" та коли планують завершити

Контекст

9 червня розпочалось відновлення сучасного корпусу "Охматдиту". Завершити основний корпус планують до настання холодів.

У МОЗ заявляли, що переможцем тендеру стало ТОВ "Ріола-Модуль ЛТД", яке надало найбільш економічно вигідну пропозицію – майже 293 млн грн. Очікувана вартість закупівлі становила 367,4 млн грн, тож така пропозиція дозволить заощадити понад 70 млн грн, які можуть бути спрямовані на інші напрями відновлення лікарні.

Підрядник має досвід у будівництві та реконструкції медичних обʼєктів. Саме "Ріола-Модуль ЛТД" завершувала роботи з будівництва сучасного корпусу Охматдиту в 2020 році.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявляв, що компанія "Ріола-Модуль ЛТД", яка займеться відновлення пошкодженої лікарні "Охматдит", не є фігурантом кримінальних проваджень, як про це повідомляється у ЗМІ.