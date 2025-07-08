Годовщина удара РФ по "Охматдету": после атаки больница оказала помощь почти 22 тыс. детям

Сегодня год, как россияне атаковали детскую больницу "Охматдет". За год после удара больница оказала помощь почти 22 тысячам маленьких пациентов в стационаре. Проведено более 10 тысяч операций – треть из них редкие и уникальные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Детали

8 июля 2024 года крылатая ракета Х-101 попала в токсикологический корпус медучреждения, повредила еще 4 здания больницы. Тогда 32 человека получили ранения, а двое – погибли, а более полутысячи маленьких пациентов пришлось эвакуировать. Но "Охматдет" не остановился - напомнил Минздрав.

В министерстве отметили, что уже через несколько дней больница возобновила работу, переведя большинство отделений в современный корпус, который хоть и получил повреждения, но не прекращал функционировать.

За год после удара "Охматдет" оказал помощь почти 22 тысячам маленьких пациентов в стационаре, а количество обращений в поликлинику достигло более 176 тысяч. Проведено более 10 тысяч операций – треть из них редкие и уникальные - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди маленьких пациентов больницы – 4-летняя сумчанка Сашуня Заруцкая. Когда в ноябре 2024-го баллистика ударила по их с родителями дому, кроха получила сильные ранения. Сашуня чуть не осталась без пальчиков. Тогда борьбу за жизнь и здоровье девочки начали в "Охматдете" – здесь за время большой войны уже помогли 145 пострадавшим в результате действий российской армии пациентам.

Сейчас Сашуня перенесла уже 5 операций. Девочка занимается с физическим терапевтом и готовится к еще одному вмешательству. Стационарное отделение физической и реабилитационной медицины в "Охматдете", к слову, также открыли после ракетного удара.

Несмотря на масштабные повреждения, больница не прекращала свою работу ни на день. Сейчас здесь продолжаются интенсивные восстановительные работы: обновляют фасады, монтируют металлоконструкции, проводят внутренние ремонты. Сегодня – год. С тех пор, как россия посягнула на самое ценное – на детей. Год, как "Охматдет" не остановился и продолжает спасать украинских малышей - подчеркнули в Минздраве.

В Минздраве ответили, за чей счет восстанавливается "Охматдет" и когда планируют завершить

Контекст

9 июня началось восстановление современного корпуса "Охматдета". Завершить основной корпус планируют до наступления холодов.

В Минздраве заявляли, что победителем тендера стало ООО "Риола-Модуль ЛТД", которое предоставило наиболее экономически выгодное предложение – почти 293 млн грн. Ожидаемая стоимость закупки составляла 367,4 млн грн, поэтому такое предложение позволит сэкономить более 70 млн грн, которые могут быть направлены на другие направления восстановления больницы.

Подрядчик имеет опыт в строительстве и реконструкции медицинских объектов. Именно "Риола-Модуль ЛТД" завершала работы по строительству современного корпуса Охматдета в 2020 году.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что компания "Риола-Модуль ЛТД", которая займется восстановлением поврежденной больницы "Охматдет", не является фигурантом уголовных производств, как об этом сообщается в СМИ.