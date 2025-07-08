Годовщина удара РФ по "Охматдету": после атаки больница оказала помощь почти 22 тыс. детям

$41.730.01
49.120.05
ukenru
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа
03:46 • 21289 просмотра
США отправляют Украине дополнительное оборонительное оружие по указанию Трампа
7 июля, 17:19 • 60278 просмотра
Украина может начать переговоры о вступлении в ЕС без единогласной поддержки - Стефанишина
Эксклюзив
7 июля, 12:46 • 74528 просмотра
Волна атак на ТЦК: что стоит за ударами россиян и под угрозой ли работа центров
Эксклюзив
7 июля, 11:23 • 104353 просмотра
В Минюсте ответили, хватает ли военнопленных РФ для обменов и назвали количество лагерей
7 июля, 08:27 • 113815 просмотра
Войска рф в Харькове и Запорожье атаковали ТЦК и поблизости, есть раненые - Сухопутные войска
Эксклюзив
7 июля, 07:42 • 109772 просмотра
Демографический коллапс: как падение рождаемости подрывает экономику Украины - комментарий эксперта
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 203358 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
7 июля, 03:41 • 68542 просмотра
Украину накроет аномальная жара до +36 градусов
Эксклюзив
6 июля, 12:18 • 85246 просмотра
Атака на ТЦК в Кременчуге: спикер командования Сухопутных войск сообщил, есть ли пострадавшие
Эксклюзив
6 июля, 08:52 • 138513 просмотра
В Одесской области на стройке погиб нелегал
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+27°
5.1м/с
50%
744мм
Популярные новости
ТЦК изменят формат работы из-за российских ударов - представитель Сухопутных войск7 июля, 20:44 • 23795 просмотра
Трамп вводит новые импортные пошлины для ряда стран с 1 августа: кто попал в список7 июля, 21:39 • 44445 просмотра
Непогода меняет график движения поездов: в Укрзализныце рассказали, какие рейсы задержатся8 июля, 00:39 • 15385 просмотра
Дерзкое ограбление в Мексике: злоумышленники похитили 33 тонны золотого и серебряного концентрата02:39 • 6430 просмотра
Украину накроет жара до +39° и грозы с градом: прогноз на 8 июля04:05 • 8984 просмотра
публикации
Пакет «все включено»: АРМА все же покупает люксовый минивэн за почти 3 млн грн, скандальный тендер не отменили7 июля, 14:21 • 92927 просмотра
Топ-5 прохладных блюд, которые не дадут проголодаться в невыносимую жару7 июля, 14:20 • 81972 просмотра
История, которой не должно было случиться: как модернизированные вертолеты потеряли вооружение из-за советских стандартов7 июля, 14:00 • 105134 просмотра
Кабмин утвердил положение о специальном детском саду: что предусматривается7 июля, 13:50 • 111055 просмотра
Защита обвиняемого во взяточничестве нардепа Кузьминых не явилась почти на треть заседаний - ВАКС
Эксклюзив
7 июля, 07:09 • 203363 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Ольга Стефанишина
Рустем Умеров
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Венгрия
Львов
Реклама
УНН Lite
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 102162 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 291749 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 132383 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 249842 просмотра
Сериал «Мистер и миссис Смит» переезжает в Лос-Анджелес: второй сезон будут снимать в Калифорнии3 июля, 09:28 • 272627 просмотра
Актуальное
Северный поток — 2
Truth Social
«Калибр» (семейство ракет)
Шахед-136
Сухой Су-27

Годовщина удара РФ по "Охматдету": после атаки больница оказала помощь почти 22 тыс. детям

Киев • УНН

 • 176 просмотра

Год назад российская ракета Х-101 попала в детскую больницу "Охматдет", повредив пять зданий и ранив 32 человека. За год после удара больница оказала помощь почти 22 тысячам пациентов в стационаре и провела более 10 тысяч операций.

Годовщина удара РФ по "Охматдету": после атаки больница оказала помощь почти 22 тыс. детям

Сегодня год, как россияне атаковали детскую больницу "Охматдет". За год после удара больница оказала помощь почти 22 тысячам маленьких пациентов в стационаре. Проведено более 10 тысяч операций – треть из них редкие и уникальные. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Детали

8 июля 2024 года крылатая ракета Х-101 попала в токсикологический корпус медучреждения, повредила еще 4 здания больницы. Тогда 32 человека получили ранения, а двое – погибли, а более полутысячи маленьких пациентов пришлось эвакуировать. Но "Охматдет" не остановился

- напомнил Минздрав.

В министерстве отметили, что уже через несколько дней больница возобновила работу, переведя большинство отделений в современный корпус, который хоть и получил повреждения, но не прекращал функционировать.

За год после удара "Охматдет" оказал помощь почти 22 тысячам маленьких пациентов в стационаре, а количество обращений в поликлинику достигло более 176 тысяч. Проведено более 10 тысяч операций – треть из них редкие и уникальные

- говорится в сообщении.

Отмечается, что среди маленьких пациентов больницы – 4-летняя сумчанка Сашуня Заруцкая. Когда в ноябре 2024-го баллистика ударила по их с родителями дому, кроха получила сильные ранения. Сашуня чуть не осталась без пальчиков. Тогда борьбу за жизнь и здоровье девочки начали в "Охматдете" – здесь за время большой войны уже помогли 145 пострадавшим в результате действий российской армии пациентам.

Сейчас Сашуня перенесла уже 5 операций. Девочка занимается с физическим терапевтом и готовится к еще одному вмешательству. Стационарное отделение физической и реабилитационной медицины в "Охматдете", к слову, также открыли после ракетного удара.

Несмотря на масштабные повреждения, больница не прекращала свою работу ни на день. Сейчас здесь продолжаются интенсивные восстановительные работы: обновляют фасады, монтируют металлоконструкции, проводят внутренние ремонты. Сегодня – год. С тех пор, как россия посягнула на самое ценное – на детей. Год, как "Охматдет" не остановился и продолжает спасать украинских малышей

- подчеркнули в Минздраве.

В Минздраве ответили, за чей счет восстанавливается "Охматдет" и когда планируют завершить07.07.25, 17:36 • 1539 просмотров

Контекст

9 июня началось восстановление современного корпуса "Охматдета". Завершить основной корпус планируют до наступления холодов.

В Минздраве заявляли, что победителем тендера стало ООО "Риола-Модуль ЛТД", которое предоставило наиболее экономически выгодное предложение – почти 293 млн грн. Ожидаемая стоимость закупки составляла 367,4 млн грн, поэтому такое предложение позволит сэкономить более 70 млн грн, которые могут быть направлены на другие направления восстановления больницы.

Подрядчик имеет опыт в строительстве и реконструкции медицинских объектов. Именно "Риола-Модуль ЛТД" завершала работы по строительству современного корпуса Охматдета в 2020 году.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что компания "Риола-Модуль ЛТД", которая займется восстановлением поврежденной больницы "Охматдет", не является фигурантом уголовных производств, как об этом сообщается в СМИ.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоВойнаЗдоровье
Х-101
Виктор Ляшко
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9