В Охматдиті під звуки вибухів провели першу трансплантацію органів від 4-річної дитини: врятовано три життя

Попри нічні вибухи, прольоти дронів та ракет, попри сирени медики Охматдиту вперше провели трансплантацію органів 4-річної дівчинки. Як повідомили у медзакладі, врятовано одразу трьох дітей, яким пересадили печінку, нирки та серце, передає УНН.

Напередодні в НДСЛ "Охматдит" вперше від моменту діагностування смерті головного мозку дитини вдалося отримати згоду батьків на посмертне донорство та провести трансплантацію органів іншим дітям.

Наприкінці минулого тижня до Охматдиту доправили 4-річну дівчинку з Житомирщини. Вночі 10 липня консиліум змушений був констатувати смерть головного мозку пацієнтки. Це був перший випадок в нашій лікарні, коли наші медики спільно з психологами змогли пройти складний шлях разом із родиною і отримати згоду батьків на посмертне донорство. Це рішення — героїчне. Воно врятувало одразу три життя

Після підписання згоди почалася кропітка робота фахівців Охматдиту й Українського центру трансплант-координації. Потрібно було забезпечити логістику, підбір реципієнтів та організувати все в умовах повітряної тривоги та ракетного обстрілу.

За перше півріччя 2025 року хірурги Центру Шалімова здійснили 51 трансплантацію життєво важливих органів

Єдина державна інформаційна система трансплантації (ЄДІСТ) визначила реципієнтів, двоє з яких уже перебували в Охматдиті:

🔹16-річна дівчина з хворобою Вільсона-Коновалова мала перший статус екстренності. Вона перебувала в реанімації, і це був її єдиний шанс вижити. Їй пересадили печінку.

🔹14-річний хлопчик понад сім місяців жив на діалізі в Охматдиті. Йому пересадили нирки.

🔹Цієї ж ночі в Інституті серця МОЗ України пересадили серце 12-річній дівчинці з першим статусом екстренності.

Операції тривали понад 13 годин.

Наші реципієнти були дуже важкими. І я щиро вдячний батькам за розуміння того, що їхнє рішення подарувало шанс на життя трьом дітям. Це перший випадок, коли в Охматдиті була проведена і діагностика смерті мозку, і вилучення органів, і трансплантація