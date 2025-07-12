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В Охматдете под звуки взрывов провели первую трансплантацию органов от 4-летнего ребенка: спасены три жизни

Киев • УНН

 • 502 просмотра

Медики Охматдета впервые провели трансплантацию органов 4-летней девочки, спасая троих детей. Операции состоялись несмотря на ночные взрывы и воздушные тревоги.

В Охматдете под звуки взрывов провели первую трансплантацию органов от 4-летнего ребенка: спасены три жизни

Несмотря на ночные взрывы, пролеты дронов и ракет, несмотря на сирены, медики Охматдета впервые провели трансплантацию органов 4-летней девочке. Как сообщили в медучреждении, спасены сразу трое детей, которым пересадили печень, почки и сердце, передает УНН.

Детали

Накануне в НДСЛ "Охматдет" впервые с момента диагностирования смерти головного мозга ребенка удалось получить согласие родителей на посмертное донорство и провести трансплантацию органов другим детям.

В конце прошлой недели в Охматдет доставили 4-летнюю девочку из Житомирской области. Ночью 10 июля консилиум вынужден был констатировать смерть головного мозга пациентки. Это был первый случай в нашей больнице, когда наши медики совместно с психологами смогли пройти сложный путь вместе с семьей и получить согласие родителей на посмертное донорство. Это решение — героическое. Оно спасло сразу три жизни 

- говорится в сообщении.

После подписания согласия началась кропотливая работа специалистов Охматдета и Украинского центра трансплант-координации. Нужно было обеспечить логистику, подбор реципиентов и организовать все в условиях воздушной тревоги и ракетного обстрела.

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Единая государственная информационная система трансплантации (ЕДИСТ) определила реципиентов, двое из которых уже находились в Охматдете:

🔹16-летняя девушка с болезнью Вильсона-Коновалова имела первый статус экстренности. Она находилась в реанимации, и это был ее единственный шанс выжить. Ей пересадили печень.

🔹14-летний мальчик более семи месяцев жил на диализе в Охматдете. Ему пересадили почки.

🔹Этой же ночью в Институте сердца МОЗ Украины пересадили сердце 12-летней девочке с первым статусом экстренности.

Операции длились более 13 часов.

Наши реципиенты были очень тяжелыми. И я искренне благодарен родителям за понимание того, что их решение подарило шанс на жизнь трем детям. Это первый случай, когда в Охматдете была проведена и диагностика смерти мозга, и изъятие органов, и трансплантация 

— рассказывает Олег Годик, трансплантолог НДСЛ «Охматдет».

Несмотря на ночные взрывы, пролеты дронов и ракет, несмотря на сирены — медики не остановились. Ведь каждая минута важна: чем меньше времени органы находятся вне тела, тем больше шансов на успех.

Мы выражаем искреннюю благодарность семье, которая несмотря на невыносимую боль выбрала путь добра. Светлая память маленькой донорше 

- резюмировали в Охматдете.
Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоЗдоровье
Охматдыт
Украина
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