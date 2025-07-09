За первое полугодие 2025 года хирурги Центра Шалимова осуществили 51 трансплантацию жизненно важных органов
Киев • УНН
За первое полугодие 2025 года хирурги Центра Шалимова провели 51 трансплантацию печени, почек и сердца. Всего в Украине за этот период осуществлено 304 трансплантации, из которых 87 от живого донора и 217 посмертно.
За первое полугодие 2025 года хирурги-трансплантологи Национального научного центра хирургии и трансплантологии имени Шалимова провели 51 операцию по трансплантации печени, почек, сердца.
Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу ННЦХТ имени Шалимова в Facebook.
Детали
В целом, по информации Министерства здравоохранения Украины за первое полугодие было проведено 304 трансплантации, из них 87 от живого донора и 217 посмертно. В частности, состоялось 174 трансплантации почек, 80 печени и 50 сердца.
ННЦХТ имени Шалимова осуществил 51 трансплантацию (30 почек, 19 печени, 2 сердца).
Только "Львовское территориальное медицинское объединение "Многопрофильная клиническая больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи" осуществила больше таких операций (55 пересадок почек, 12 печени, 14 сердца).
По количеству посмертных доноров лидируют Киев и область (26) и Львовщина (8).
От 5-6 посмертных доноров предоставили в Винницкой, Черкасской, Кропивницкой и Запорожской областях.
Всего по данным Минздрава в Украине • 2418 пациентов ожидают пересадки почек; • 696 – сердца; • 667 печени; • 55 – легких; • 40 – комплекс сердце-легкие; • 17 – комплекс почки-поджелудочная; • 17 – печень-сплит.
Дополнение
В Центре Шалимова рассказали, что в случаях, когда пациент имеет злокачественную опухоль печени, делать радикальную операцию опасно из-за риска печеночной недостаточности.
В таком случае на помощь приходит предоперационная эмболизация воротной вены. Эта малоинвазивная процедура стимулирует рост здоровой доли печени, что снижает риск осложнений и делает хирургическое лечение более безопасным. Такая процедура дает шанс даже тем пациентам, которых раньше считали безнадежными