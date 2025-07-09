За первое полугодие 2025 года хирурги Центра Шалимова осуществили 51 трансплантацию жизненно важных органов

$41.850.05
49.060.03
ukenru
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
Эксклюзив
13:32 • 2508 просмотра
"Некорректно в военное время": политолог раскритиковал АРМА за покупку авто за почти 3 млн грн
13:09 • 8900 просмотра
Инфляция в Украине замедлилась до 14,3%. Фрукты подорожали, овощи - подешевели
Эксклюзив
12:49 • 24430 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
11:55 • 17432 просмотра
Юрист об отборе главы БЭБ: проведение конкурсов не решило задачу создания прозрачной системы
09:54 • 49267 просмотра
Украина выиграла дело против рф в ЕСПЧ: о чем идет речь
09:36 • 43182 просмотра
Китайские граждане задержаны за попытку передачи секретных данных о ракетном комплексе "Нептун"
Эксклюзив
9 июля, 07:10 • 63580 просмотра
Атаки РФ: стало известно, сколько людей погибло в Николаеве с начала войны
9 июля, 05:59 • 88311 просмотра
Над Украиной обезвредили 711 из рекордных 728 дронов, сбито семь из 7 запущенных рф крылатых ракет и шести "Кинжалов"
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 189545 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
9 июля, 03:42 • 142129 просмотра
Луцк пережил самую массированную атаку дронов и ракет: возникли многочисленные пожары
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+30°
3.5м/с
47%
743мм
Популярные новости
Житомирская область ночью подверглась массированной вражеской атаке: произошли пожары, есть повреждения9 июля, 05:49 • 88201 просмотра
Мерц о войне рф против Украины: дипломатические средства исчерпаны08:28 • 58916 просмотра
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре08:49 • 58681 просмотра
Далеко не все «Кинжалы» захватчиков достигли своих целей – спикер Воздушных сил09:30 • 27161 просмотра
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию13:25 • 7866 просмотра
публикации
Обучение для детей военных: тонкости поступления, льготы и как получить компенсацию13:25 • 8361 просмотра
Вместо всесторонней проверки – фрагментарные пазлы: как обычные закупки авиационного предприятия превратились в основание для обвинений
Эксклюзив
12:49 • 24393 просмотра
Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину
Эксклюзив
9 июля, 05:26 • 189523 просмотра
Дело "Украина и Нидерланды против россии": ЕСПЧ сегодня огласит решение9 июля, 04:00 • 241720 просмотра
Кроется ли спасение бизнеса в конкурсе по избранию нового главы БЭБ?
Эксклюзив
8 июля, 15:56 • 236285 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виталий Ким
Папа Лев XIV
Петр Порошенко
Андрей Садовый
Актуальные места
Украина
Львовская область
Волынская область
Киевская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Кейт Миддлтон впервые почти за 2 года заметили в тиаре08:49 • 59086 просмотра
Майкл Дуглас не собирается возвращаться к актерству, если не произойдет "что-то особенное"7 июля, 08:59 • 228467 просмотра
Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни5 июля, 17:41 • 411046 просмотра
Oasis воссоединились на сцене спустя 16 лет: дали первый концерт5 июля, 08:59 • 242547 просмотра
Кэти Перри и Орландо Блум подтвердили разрыв4 июля, 06:59 • 352941 просмотра
Актуальное
Ми-8
MIM-104 Patriot
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Рейс 17 Malaysia Airlines

За первое полугодие 2025 года хирурги Центра Шалимова осуществили 51 трансплантацию жизненно важных органов

Киев • УНН

 • 85 просмотра

За первое полугодие 2025 года хирурги Центра Шалимова провели 51 трансплантацию печени, почек и сердца. Всего в Украине за этот период осуществлено 304 трансплантации, из которых 87 от живого донора и 217 посмертно.

За первое полугодие 2025 года хирурги Центра Шалимова осуществили 51 трансплантацию жизненно важных органов

За первое полугодие 2025 года хирурги-трансплантологи Национального научного центра хирургии и трансплантологии имени Шалимова провели 51 операцию по трансплантации печени, почек, сердца.

Об этом пишет УНН со ссылкой на страницу ННЦХТ имени Шалимова в Facebook.  

Детали

В целом, по информации Министерства здравоохранения Украины за первое полугодие было проведено 304 трансплантации, из них 87 от живого донора и 217 посмертно. В частности, состоялось 174 трансплантации почек, 80 печени и 50 сердца. 

ННЦХТ имени Шалимова осуществил 51 трансплантацию (30 почек, 19 печени, 2 сердца).

Только "Львовское территориальное медицинское объединение "Многопрофильная клиническая больница интенсивных методов лечения и скорой медицинской помощи" осуществила больше таких операций (55 пересадок почек, 12 печени, 14 сердца). 

По количеству посмертных доноров лидируют Киев и область (26) и Львовщина (8).

От 5-6 посмертных доноров предоставили в Винницкой, Черкасской, Кропивницкой и Запорожской областях.

Всего по данным Минздрава в Украине • 2418 пациентов ожидают пересадки почек; • 696 – сердца; • 667 печени; • 55 – легких; • 40 – комплекс сердце-легкие; • 17 – комплекс почки-поджелудочная; • 17 – печень-сплит. 

Дополнение

В Центре Шалимова рассказали, что в случаях, когда пациент имеет злокачественную опухоль печени, делать радикальную операцию опасно из-за риска печеночной недостаточности.

 В таком случае на помощь приходит предоперационная эмболизация воротной вены. Эта малоинвазивная процедура стимулирует рост здоровой доли печени, что снижает риск осложнений и делает хирургическое лечение более безопасным. Такая процедура дает шанс даже тем пациентам, которых раньше считали безнадежными  

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Здоровье
Львовская область
Винницкая область
Черкасская область
Запорожская область
Украина
Кропивницкий
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9