Трехлетний ребенок месяц не мог самостоятельно дышать: его спасли с помощью аппарата "искусственного легкого"
Киев • УНН
Трехлетняя девочка из Луцка, Саша Драголюк, пережила тяжелую пневмонию и месяц провела на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации. Ее удалось спасти благодаря совместным усилиям медиков из Охматдета и Волынского областного медобъединения.
Трехлетнюю девочку из Луцка спасли врачи после того, как она месяц не могла самостоятельно дышать вследствие тяжелой пневмонии, сообщили в Минздраве Украины в среду, пишет УНН.
Более месяца ребенок не мог самостоятельно дышать! Трехлетняя девочка чуть не погибла от последствий двустороннего воспаления легких. Спасти ребенка удалось общими усилиями медиков НДСБ Охматдет и Волынского областного медобъединения защиты материнства и детства
Как сообщили в Минздраве, маленькая пациентка - Саша Драголюк из Луцка. В начале мая у девочки поднялась температура, за считанные дни появился кашель, ребенку стало тяжело дышать. Местные медики диагностировали: это - тяжелая пневмония.
"Легкие девочки были настолько поражены, что - чтобы Саша хоть как-то дышала - ее подключили к аппарату ИВЛ. Впрочем, когда не помогал и он, стало понятно: единственный шанс на жизнь - ЭКМО. Это аппарат, который временно заменяет функции сердца и легких", - отметили в министерстве.
И добавили: таких устройств, тем более - медиков, обученных с ними работать, в Украине мало. Луцкие специалисты обратились к коллегам из Киева - из НДСБ "Охматдет".
"Только выездная бригада "Охматдета" прибыла в Луцк, сразу подключила Сашу к аппарату ЭКМО и забрала ее в Киев. Здесь в реанимации девочка пробыла месяц, половину из которого - на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации. Он помог насыщать ее организм кислородом с помощью "искусственного легкого" и стабилизировать ребенка", - рассказали в Минздраве.
Ребенок начал выздоравливать и его постепенно отключили от аппарата. "Девочка начала дышать сама! Это позволило еще в реанимации начать занятия с физическим терапевтом, а впоследствии - перевести пациентку в отделение реабилитации", - указали в Минздраве.
Сейчас девочка, как отмечается, уже полностью здорова, вернулась домой.
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