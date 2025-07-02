Трехлетний ребенок месяц не мог самостоятельно дышать: его спасли с помощью аппарата "искусственного легкого"

$41.820.04
49.410.42
ukenru
"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
Эксклюзив
08:30 • 2509 просмотра
"Не злить Путина": политолог объяснил, чем продиктовано решение США о сокращении поставок вооружения Украине
08:15 • 2708 просмотра
Есть ли реальная угроза Днепру: Буданов озвучил ответ
07:10 • 12727 просмотра
Отсутствие новых санкций США позволяет рф пополнять свой бюджет для войны - NYT
Эксклюзив
06:39 • 24070 просмотра
Отравления в Винницкой области: среди пострадавших 9 детей
Эксклюзив
06:24 • 40449 просмотра
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
05:19 • 42671 просмотра
Белый дом подтвердил, что США прекращают поставки некоторых видов оружия в Украину
1 июля, 15:40 • 56176 просмотра
"Ветер останется порывистым, жара подберется ближе": прогноз погоды на 2 июля в Украине
Эксклюзив
1 июля, 13:57 • 104527 просмотра
Мобилизация осужденных продолжается: в Минюсте не видят спада в динамике
Эксклюзив
1 июля, 12:51 • 74531 просмотра
Обслуживание авиационной техники: основные принципы организации работ и регулирования - комментарий эксперта
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 159156 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
6.4м/с
42%
749мм
Популярные новости
Певица Тоня Матвиенко заявила, что её избил водитель Bolt2 июля, 00:04 • 24817 просмотра
Харьковщину атаковали российские БПЛА: есть погибший, раненый, возникли пожары2 июля, 01:42 • 19746 просмотра
В Германии будут судить иранского шпиона, следившего за еврейскими объектами2 июля, 02:11 • 8912 просмотра
Трамп анонсировал депортацию опасных преступников, даже если они являются гражданами США2 июля, 02:49 • 19090 просмотра
россия вывела в Черное и Средиземное моря военные корабли - ВМС ВСУ03:45 • 19166 просмотра
публикации
Благотворительность — это не романтика, а ответственность: Благотворитель Лолита Кузина о скандале с Назарием Гусаковым и доверии к сборам
Эксклюзив
06:24 • 40451 просмотра
"Вертолет не может летать 100 лет": армия предупреждает о рисках - промышленность реагирует1 июля, 15:27 • 73860 просмотра
Как изменится прожиточный минимум, минимальная зарплата и курс валют: Кабмин принял бюджетную декларацию1 июля, 15:10 • 85408 просмотра
АРМА рискует передать ТРЦ "Гуливер" в "русские руки" Адамовского1 июля, 14:20 • 102322 просмотра
Косметические правки, но системные угрозы: что скрывает обновленный законопроект о деятельности Фонда гарантирования вкладов
Эксклюзив
1 июля, 11:25 • 159160 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Джо Байден
Олег Синегубов
Элдридж Колби
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Германия
Израиль
Реклама
УНН Lite
Виллу легендарного кутюрье Лагерфельда под Парижем продали за 4,7 миллиона евро07:53 • 4956 просмотра
Тейлор Свифт покупает гигантский браслет дружбы от New Orleans Eras Tour за $13 тыс1 июля, 15:11 • 25474 просмотра
Актриса из "Бегущего по лезвию 2049" сыграет в сериале с Джошем Хартнеттом1 июля, 11:17 • 89540 просмотра
Британская королевская семья откажется от поезда в рамках сокращения расходов1 июля, 07:10 • 112712 просмотра
Netflix демонстрирует тизер фильма "Тролль 2", продолжения успешной норвежской истории о монстрах30 июня, 11:05 • 136875 просмотра
Актуальное
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"
Х-101
Нью-Йорк Таймс
Facebook

Трехлетний ребенок месяц не мог самостоятельно дышать: его спасли с помощью аппарата "искусственного легкого"

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Трехлетняя девочка из Луцка, Саша Драголюк, пережила тяжелую пневмонию и месяц провела на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации. Ее удалось спасти благодаря совместным усилиям медиков из Охматдета и Волынского областного медобъединения.

Трехлетний ребенок месяц не мог самостоятельно дышать: его спасли с помощью аппарата "искусственного легкого"

Трехлетнюю девочку из Луцка спасли врачи после того, как она месяц не могла самостоятельно дышать вследствие тяжелой пневмонии, сообщили в Минздраве Украины в среду, пишет УНН.

Более месяца ребенок не мог самостоятельно дышать! Трехлетняя девочка чуть не погибла от последствий двустороннего воспаления легких. Спасти ребенка удалось общими усилиями медиков НДСБ Охматдет и Волынского областного медобъединения защиты материнства и детства

- рассказали в Минздраве.

Как сообщили в Минздраве, маленькая пациентка - Саша Драголюк из Луцка. В начале мая у девочки поднялась температура, за считанные дни появился кашель, ребенку стало тяжело дышать. Местные медики диагностировали: это - тяжелая пневмония.

"Легкие девочки были настолько поражены, что - чтобы Саша хоть как-то дышала - ее подключили к аппарату ИВЛ. Впрочем, когда не помогал и он, стало понятно: единственный шанс на жизнь - ЭКМО. Это аппарат, который временно заменяет функции сердца и легких", - отметили в министерстве.

И добавили: таких устройств, тем более - медиков, обученных с ними работать, в Украине мало. Луцкие специалисты обратились к коллегам из Киева - из НДСБ "Охматдет".

"Только выездная бригада "Охматдета" прибыла в Луцк, сразу подключила Сашу к аппарату ЭКМО и забрала ее в Киев. Здесь в реанимации девочка пробыла месяц, половину из которого - на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации. Он помог насыщать ее организм кислородом с помощью "искусственного легкого" и стабилизировать ребенка", - рассказали в Минздраве.

Ребенок начал выздоравливать и его постепенно отключили от аппарата. "Девочка начала дышать сама! Это позволило еще в реанимации начать занятия с физическим терапевтом, а впоследствии - перевести пациентку в отделение реабилитации", - указали в Минздраве.

Сейчас девочка, как отмечается, уже полностью здорова, вернулась домой.

Львовские хирурги прооперировали ребенка, который шесть лет не мог есть из-за обожженного пищевода17.05.24, 18:22 • 19377 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровье
Охматдыт
Украина
Луцк
Киев
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9