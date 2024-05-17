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Львовские хирурги прооперировали ребенка, который шесть лет не мог есть из-за обожженного пищевода
Хирурги Детской Больницы Святого Николая Первого медобъединения Львова выполнили редкое хирургическое вмешательство, помогая 8-летней девочке, которая в течение шести лет не могла есть из-за обожженного пищевода.
Наибольшее давление на позиции Сил обороны рф осуществляет в районе Новоалександровки
На Покровском направлении количество боевых столкновений возросло до 21, наибольшее давление противник оказывал на украинские позиции в районе Новоалександровки.
Цена на нефть на этой неделе продемонстрировала рост: что стало причиной
Цены на нефть стабилизировались, причем Brent выросла впервые за три недели благодаря позитивным экономическим данным из Китая и США, что увеличило ожидания роста спроса, тогда как сокращение мировых запасов нефти и нефтепродуктов способствовало позитивным настроениям относительно спроса.
Харьковщина: россияне провели безуспешную атаку на направлении Глубокое - Липцы
Российские оккупанты совершили неудачную атаку в районе Глубокое-Липцы на Харьковщине, украинские войска отбили атаку и нанесли противнику потери.
В день нового наступления россиян на Харьковщину у бойцов ВСУ вышли из строя Starlink - WP
10 мая, когда российские войска начали новое наступление в Харьковской области, терминалы связи Starlink, которыми пользуются украинские военные, перестали работать из-за российского радиоэлектронного глушения, что сделало их "полностью слепыми" и неспособными отслеживать передвижения российских войск.
Правительство расширило перечень открытых данных в сфере окружающей среды
Правительство расширило перечень открытых данных в сфере окружающей среды, добавив 11 новых наборов данных, уточнив 7 позиций и изъяв 5 устаревших, чтобы привести его в соответствие с действующим законодательством и обеспечить доступ к новой информации, которая появляется в результате евроинтеграционных изменений в сфере окружающей среды.
Сегодня в Украине снова применят стабилизационные графики отключения света: что известно
В связи со значительными ограничениями со стороны НЭК (около трети обычного потребления) и достижением максимальной мощности импорта в 1,7 ГВт-ч, сегодня с 19:00 в Украине снова будут введены графики стабилизационных отключений.
Ракетный удар рф по Харькову: количество пострадавших возросло до 19
19 человек получили ранения и 2 погибли в результате российского ракетного обстрела Холодногорского района Харькова.
Совет ЕС запретил вещание четырех пропагандистских ресурсов россии
Совет ЕС запретил вещание еще четырех российских СМИ - "Голоса Европы", "РИА Новости", "Известия" и "Российской газеты" - на территории ЕС за распространение российской пропаганды и поддержку агрессивной войны россии против Украины.
Цена на биткоин выросла до 66 тысяч долларов, другие криптовалюты также демонстрируют рост
Биткоин несколько восстановился, торгуясь в районе $66 000 после роста на 8% с минимума на прошлой неделе в $60 000 благодаря положительному притоку средств в спотовые биткоин-биржевые ETF в течение четырех дней и ослаблению доллара на фоне признаков снижения инфляции в США.