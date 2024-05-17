Львовские хирурги прооперировали ребенка, который шесть лет не мог есть из-за обожженного пищевода

Во Львове прооперировали ребенка, который в течение шести лет не мог есть из-за обожженного моющим средством пищевод. Хирурги заменили поврежденный орган фрагментом ее собственной толстой кишки. Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова, пишет УНН.

Детали

Проблемы с пищеводом у 8-летней Дианы из Тернополя начались, когда ей было 11 месяцев. Тогда девочка наткнулась на бутылку с жидкостью для мытья посуды и сделала несколько глотков. Мама Дианы сразу вызвала скорую помощь.

Мама сразу вызвала скорую. В больнице ребенку промыли желудочно-кишечный тракт и выяснили, что жидкость успела обжечь слизистую оболочку пищевода.

Почти месяц девочке лечили последствия ожога. Вроде бы обошлось. Однако впоследствии начались проблемы: чрезмерное слюноотделение и трудности с глотанием пищи.

Врачи начали проверять, в чем дело, эндоскопией. Однако тоненькая трубка эндоскопа не смогла войти в пищевод ребенка. Уже через несколько дней после неудачного обследования Диана не могла глотнуть даже воду.

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Вскоре медики установили диагноз: послеожоговый рубцовый стеноз пищевода. Это значит, что моющее средство обожгло малышу не только слизистую, но и сам орган. Через щелочной состав жидкость просочилась в ткани пищевода. Поэтому со временем мышцы превратились в рубец, который сжал пищевод и пища уже не могла проходить по нему.

Годами Диана постоянно приезжала в больницу на бужирование. Это процедура, во время которой ребенку под наркозом вводят спецбаллончик, который под давлением расширяет пищевод. Однако со временем она перестала быть эффективной. Бужирование приходилось выполнять все чаще, а ребенок мог есть только жидкое.

Мама девушки обратилась к специалистам Больницы Святого Николая. Они обследовали Диану и предлагали семье единственный возможный выход - радикальную операцию.

На момент операции диаметр пищевода ребенка сузился до критического размера - 1 мм. Норма - 1,5 см. Промедление с операцией могло привести к тому, что ребенок не мог бы уже не то что потреблять жидкую пищу, даже пить.

Диане сделали пластику пищевода. Пищевод заменили частичкой ее собственного толстого кишечника.

Мы взяли фрагмент длиной 26 см, провели транспозицию за грудину, пришили его сверху к горлу, а снизу - к желудку. То есть сейчас пища попадает в желудок Дианы через пересаженную часть кишки, которая теперь выполняет функцию пищевода, - объясняет хирург Дмитрий Грицак.

Операция длилась 4,5 часа. Теперь Диана выздоравливает и понемногу начинает употреблять твердую пищу. Уже попробовала мясо и мечтает попробовать пиццу.

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