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Львівські хірурги прооперували дитину, яка шість років не могла їсти через обпечений стравохід

Львівські хірурги прооперували дитину, яка шість років не могла їсти через обпечений стравохід

Київ • УНН

 • 19353 перегляди

Хірурги Дитячої Лікарні Святого Миколая Першого медоб’єднання Львова виконали рідкісне хірургічне втручання, допомагаючи 8-річній дівчинці, яка упродовж шести років не могла їсти через обпечений стравохід.

У Львові прооперували дитину, яка протягом шести років не могла їсти через обпечений мийним засобом стравохід. Хірурги замінили пошкоджений орган фрагментом її власної товстої кишки. Про це повідомляє Перше медичне об’єднання Львова, пише УНН.

Деталі

Проблеми зі стравоходом у 8-річної Діани з Тернополя почалися, коли їй було 11 місяців. Тоді дівчинка натрапила на пляшку з рідиною для миття посуду й зробила декілька ковтків. Мама Діани одразу викликала швидку допомогу.

Мама одразу викликала швидку. У лікарні дитині промили шлунково-кишковий тракт та з’ясували, що рідина встигла обпекти слизову оболонку стравоходу.

Майже місяць дівчинці лікували наслідки опіку. Начебто обійшлося. Однак згодом почалися проблеми: надмірне слиновиділення та труднощі з ковтанням їжі.

Лікарі почали перевіряти, в чому річ, ендоскопією. Однак тоненька трубка ендоскопу не змогла увійти в стравохід дитини. Уже за кілька днів після невдалого обстеження Діана не могла ковтнути навіть воду.

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Невдовзі медики встановили діагноз: післяопіковий рубцевий стеноз стравоходу. Це значить, що мийний засіб обпік малечі не лише слизову, а й сам орган.Через лужний склад рідина просочилася у тканини стравоходу. Через це з часом м’язи перетворилися на рубець, що стиснув стравохід і їжа вже не могла проходити по ньому.

Роками Діана постійно приїжджала до лікарні на бужування. Це процедура, під час якої дитині під наркозом вводять спецбалончик, який під тиском розширює стравохід. Однак з часом вона перестала бути ефективною. Бужування доводилось виконувати все частіше, а дитина могла їсти тільки рідке.

Мама дівчини звернулася до спеціалістів Лікарні Святого Миколая. Вони обстежили Діану і запропоновували родині єдиний можливий вихід – радикальну операцію.

На момент операції діаметр стравоходу дитини звузився до критичного розміру - 1 мм. Норма - 1,5 см. Зволікання з операцією могло призвести до того, що дитина не могла б вже не те що споживати рідку їжу, навіть пити.

Діані зробили пластику стравоходу. Стравохід замінили частинкою її власного товстого кишківника.

Ми взяли фрагмент довжиною 26 см, провели транспозицію за грудину, пришили його зверху до горла, а знизу – до шлунка. Тобто зараз їжа потрапляє до шлунка Діани через пересаджену частинку кишки, яка тепер виконує функцію стравоходу,

– пояснює хірург Дмитро Грицак.

Операція тривала 4,5 години. Тепер Діана одужує і потрохи починає вживати тверду їжу. Вже спробувала м’ясо і мріє скуштувати піцу.

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Ольга Розгон

Ольга Розгон

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