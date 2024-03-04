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Американські та львівські хірурги сформували хлопцю нове піднебіння з тканин щоки

Київ • УНН

 • 25156 перегляди

Хлопцю, який народився без піднебіння - хірурги з України та США успішно сформували нове з його власних тканин.

Американські та львівські хірурги сформували хлопцю нове піднебіння з тканин щоки

У львівському Охматдиті фахівці з України та США успішно провели операцію з формування піднебіння зі щоки 11-річному Іллі з Хмельницької області, що страждав на вроджену деформацію обличчя. Про це повідомляє "Центр дитячої медицини. Лікарня Охматдит", пише УНН.

Піднебіння - зі щоки": хлопцю, який народився без піднебіння - хірурги сформували нове з його власних тканин,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Зазначається, що Іллі з Хмельницької області - 11 років. Він народився з цілим комплексом проблем: односторонньою аномалією голови, яка виникає через різні вади розвитку, деформацією кісток обличчя, м’язів, значною зміною анатомії ротоглотки, відсутністю піднебіння і складним варіантом синдрому Пʼєра Робена (вроджена вада розвитку, яка поєднується з розщілиною піднебіння).У хлопця постраждали не тільки кістки обличчя, але й вуха і зубощелепна система.

Дітей із цією хворобою можна легко впізнати: у них є три ознаки - розщілина піднебіння, недорозвинута нижня щелепа і часто западає язик. У хлопця постраждали не тільки кістки обличчя, але й вуха і зубощелепна система.

Іллі не змогли допомогти українські лікарі у Києві та Львові. У дитинстві його намагались оперувати у росії, але встановлення компресійно-дистракційних апаратів не тільки не допомогло виправити проблему, але й погіршило ситуацію.

Мама хлопчика Олеся не переставала шукати рішення і знайшла його у Центрі дитячої медицини, лікарні "Охматдит". Сюди саме приїхали провідні спеціалісти зі США - дитячі щелепно-лицеві й пластичні хірурги з Children’s Hospital of Philadelphia. Разом з ними й склали план операції для Іллі.

Наш син - дуже сильний і мужній хлопчик. Він усе мужньо витримав. Вада все життя заважала Іллі дихати, їсти, але він пристосувався, йому було важко говорити, звуки виходили більше носом і не всі його розуміли. Але ми не здавалися і шукали порятунок для сина, тож коли почули про американську місію, відразу приїхали до Львова, повірили львівським лікарям, що їм вдасться закрити дефект

- розповідає мама Олеся.

Хірургам вдалося відновити анатомію. З клаптя зі щоки вони сформували повноцінне піднебіння, яке надалі ростиме разом з хлопцем. Далі пацієнта чекає реабілітація і пристосування до нових нормальних умов, тобто Іллі стане легше дихати, їсти, а також має покращитися мова.

Нагадаємо

Лікарі Центру дитячої медицини у Львові вкоротили язик немовляті, який був у 5 разів довшим за норму через рідкісний синдром Беквіта-Відемана.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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