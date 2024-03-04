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Американские и львовские хирурги сформировали парню новое небо из тканей щеки

Американские и львовские хирурги сформировали парню новое небо из тканей щеки

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 16:13  •  4116 просмотра

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Парню, который родился без неба - хирурги из Украины и США успешно сформировали новое из его собственных тканей.

Во львовском Охматдете специалисты из Украины и США успешно провели операцию по формированию неба из щеки 11-летнему Илье из Хмельницкой области, страдавшему врожденной деформацией лица. Об этом сообщает "Центр детской медицины. Больница Охматдет", пишет УНН.

Небо - из щеки": парню, который родился без неба - хирурги сформировали новое из его собственных тканей,

- говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что Илье из Хмельницкой области - 11 лет. Он родился с целым комплексом проблем: односторонней аномалией головы, которая возникает из-за различных пороков развития, деформацией костей лица, мышц, значительным изменением анатомии ротоглотки, отсутствием неба и сложным вариантом синдрома Пьера Робена (врожденный порок развития, который сочетается с расщелиной неба).

Детей с этой болезнью можно легко узнать: у них есть три признака - расщелина неба, недоразвитая нижняя челюсть и часто западает язык. У парня пострадали не только кости лица, но и уши и зубочелюстная система.

Илье не смогли помочь украинские врачи в Киеве и Львове. В детстве его пытались оперировать в России, но установление компрессионно-дистракционных аппаратов не только не помогло исправить проблему, но и ухудшило ситуацию.

Мама мальчика Олеся не переставала искать решение и нашла его в Центре детской медицины, больнице "Охматдет". Сюда как раз приехали ведущие специалисты из США - детские челюстно-лицевые и пластические хирурги из Children's Hospital of Philadelphia. Вместе с ними и составили план операции для Ильи.

Наш сын - очень сильный и мужественный мальчик. Он все мужественно выдержал. Порок всю жизнь мешал Илье дышать, есть, но он приспособился, ему было трудно говорить, звуки выходили больше носом и не все его понимали. Но мы не сдавались и искали спасение для сына, поэтому когда услышали об американской миссии, сразу приехали во Львов, поверили львовским врачам, что им удастся закрыть дефект

- рассказывает мама Олеся.

Хирургам удалось восстановить анатомию. Из лоскута со щеки они сформировали полноценное небо, которое в дальнейшем будет расти вместе с парнем. Далее пациента ждет реабилитация и приспособление к новым нормальным условиям, то есть Илье станет легче дышать, есть, а также должна улучшиться речь.

Напомним

Врачи Центра детской медицины во Львове укоротили язык младенцу, который был в 5 раз длиннее нормы из-за редкого синдрома Беквита-Видемана.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Здоровье
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий
lvovЛьвов
kievКиев
Американські та львівські хірурги сформували хлопцю нове піднебіння з тканин щоки
American and Lviv surgeons formed the guy's new palate from cheek tissue
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