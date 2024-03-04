Американские и львовские хирурги сформировали парню новое небо из тканей щеки
Киев • УНН
Парню, который родился без неба - хирурги из Украины и США успешно сформировали новое из его собственных тканей.
Во львовском Охматдете специалисты из Украины и США успешно провели операцию по формированию неба из щеки 11-летнему Илье из Хмельницкой области, страдавшему врожденной деформацией лица. Об этом сообщает "Центр детской медицины. Больница Охматдет", пишет УНН.
Небо - из щеки": парню, который родился без неба - хирурги сформировали новое из его собственных тканей,
Детали
Отмечается, что Илье из Хмельницкой области - 11 лет. Он родился с целым комплексом проблем: односторонней аномалией головы, которая возникает из-за различных пороков развития, деформацией костей лица, мышц, значительным изменением анатомии ротоглотки, отсутствием неба и сложным вариантом синдрома Пьера Робена (врожденный порок развития, который сочетается с расщелиной неба).
Детей с этой болезнью можно легко узнать: у них есть три признака - расщелина неба, недоразвитая нижняя челюсть и часто западает язык. У парня пострадали не только кости лица, но и уши и зубочелюстная система.
Илье не смогли помочь украинские врачи в Киеве и Львове. В детстве его пытались оперировать в России, но установление компрессионно-дистракционных аппаратов не только не помогло исправить проблему, но и ухудшило ситуацию.
Мама мальчика Олеся не переставала искать решение и нашла его в Центре детской медицины, больнице "Охматдет". Сюда как раз приехали ведущие специалисты из США - детские челюстно-лицевые и пластические хирурги из Children's Hospital of Philadelphia. Вместе с ними и составили план операции для Ильи.
Наш сын - очень сильный и мужественный мальчик. Он все мужественно выдержал. Порок всю жизнь мешал Илье дышать, есть, но он приспособился, ему было трудно говорить, звуки выходили больше носом и не все его понимали. Но мы не сдавались и искали спасение для сына, поэтому когда услышали об американской миссии, сразу приехали во Львов, поверили львовским врачам, что им удастся закрыть дефект
Хирургам удалось восстановить анатомию. Из лоскута со щеки они сформировали полноценное небо, которое в дальнейшем будет расти вместе с парнем. Далее пациента ждет реабилитация и приспособление к новым нормальным условиям, то есть Илье станет легче дышать, есть, а также должна улучшиться речь.
Напомним
Врачи Центра детской медицины во Львове укоротили язык младенцу, который был в 5 раз длиннее нормы из-за редкого синдрома Беквита-Видемана.
Американские и львовские хирурги сформировали парню новое небо из тканей щеки
Парню, который родился без неба - хирурги из Украины и США успешно сформировали новое из его собственных тканей.
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