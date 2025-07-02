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Трирічна дитина місяць не могла самостійно дихати: її врятували за допомогою апарата "штучної легені"

Київ • УНН

 • 364 перегляди

Трирічна дівчинка з Луцька, Саша Драголюк, пережила важку пневмонію та місяць провела на апараті екстракорпоральної мембранної оксигенації. Її вдалося врятувати завдяки спільним зусиллям медиків з Охматдиту та Волинського обласного медоб'єднання.

Трирічна дитина місяць не могла самостійно дихати: її врятували за допомогою апарата "штучної легені"

Трирічну дівчинку з Луцька врятували лікарі після того, як вона місяць не могла самостійно дихати внаслідок важкої пневмонії, повідомили у МОЗ України у середу, пише УНН.

Понад місяць дитина не могла самостійно дихати! Трирічна дівчинка мало не загинула від наслідків двобічного запалення легень. Врятувати дитину вдалося спільними зусиллями медиків НДСЛ Охматдит та Волинського обласного медоб'єднання захисту материнства і дитинства

- розповіли у МОЗ.

Як повідомили у МОЗ, маленька пацієнтка - Саша Драголюк із Луцька. На початку травня у дівчинки піднялася температура, за лічені дні з'явився кашель, дитині стало важко дихати. Місцеві медики діагностували: це - важка пневмонія.

"Легені дівчинки були настільки уражені, що - аби Саша бодай якось дихала - її під’єднали до апарату ШВЛ. Утім, коли не допомагав і він, стало зрозуміло: єдиний шанс на життя - ЕКМО. Це апарат, який тимчасово заміняє функції серця та легень", - зазначили у міністерстві.

І додали: таких пристроїв, тим паче - медиків, навчених із ними працювати, в Україні мало. Луцькі фахівці звернулися до колег із Києва - з НДСЛ "Охматдит".

"Тільки-но виїзна бригада "Охматдитy" прибула до Луцька, одразу підключила Сашу до апарату ЕКМО і забрала її до Києва. Тут у реанімації дівчинка пробула місяць, половину з якого - на апараті екстракорпоральної мембранної оксигенації. Він допоміг насичувати її організм киснем за допомогою "штучної легені" і стабілізувати дитину", - розповіли у МОЗ.

Дитина почала одужувати і її поступово відключили від апарату. "Дівчинка почала дихати сама! Це дозволило ще в реанімації розпочати заняття з фізичною терапевткою, а згодом - перевести пацієнтку у відділення реабілітації", - вказали у МОЗ.

Нині дівчинка, як зазначається, уже повністю здорова, повернулася додому.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоЗдоров'я
Охматдит
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Луцьк
Київ
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