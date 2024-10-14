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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Врачи Охматдета обследовали детей из Бородянки

Врачи Охматдета обследовали детей из Бородянки

Киев  •  УНН

14 октября 2024, 15:40  •  3640 просмотра

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В Бородянке состоялся выездной прием врачей Охматдета. Около 170 детей получили консультации узкопрофильных специалистов.

Бородянская центральная районная больница до полномасштабного вторжения насчитывала 21 семейного врача и педиатра. С началом войны, спасаясь, часть врачей выехала, один врач вместе с семьей погибла во время бомбежки Бородянки. Сейчас больница насчитывает 13 специалистов. До полного состава катастрофически не хватает по крайней мере еще двух врачей. Для этого громада готова предоставить жилье для тех врачей, которые согласятся приехать в Бородянку и здесь жить и работать, передает УНН.

Пока таких врачей не нашлось и громада испытывает дефицит кадров, больница Охматдет при поддержке Благотворительных фондов "МХП-Громаді" и "Дети Героев" в партнерстве с ООО "Овочева скарбниця  МХП" организовала 4 октября выездной прием врачей в Бородянке. За это время удалось осмотреть около 170 детей, находящихся на диспансерном осмотре или потерявших одного из родителей из-за войны в Украине, 37 из них - подопечные БФ "Дети Героев".  

Одна из посетителей - Татьяна Букина. Во время бомбежки Бородянки потеряла сына и невестку и сейчас самостоятельно воспитывает внуков. Сейчас Татьяна Букина живет в модульном домике в родной Бородянке и благодарна, что удалось так быстро пройти осмотр у врачей Охматдета и обследовать внучку. Говорит, что получили назначения врачей и теперь будут лечиться.    

Всем детям в этот день были доступны консультации таких специалистов, как гастроэнтеролог, аллерголог, хирург, невролог, ортопед, гематолог, инфекционист, офтальмолог, а также психолог и другие. Всем посетителям мобильного Охматдета делали анализ крови по 24 параметрам на дорогостоящем оборудовании, приобретенном Благотворительным фондом "МХП-Громаді". Такая процедура значительно ускоряет и делает более точной постановку диагноза. 

Всего с начала 2023 года врачи Охматдета при поддержке "МХП-Громаді" побывали в более 10 населенных пунктах Украины и осмотрели почти 5500 детей. В Бородянку в рамках проекта "Скарбничка здоров’я" врачи Охматдета приехали впервые, но в третий раз в целом. Как и в других населенных пунктах, где бывали ранее с выездными приемами, зафиксировали  нарушения в эндокринной системе, аллергологические патологии и гинекологические заболевания. Это все, по словам Ольги Медведевой, заведующей педиатрическим отделением КДП НДСБ "Охматдет", возникает в связи с хроническим  стрессом, посттравматическим синдромом и нарушением режима питания, что негативно влияет на состояние здоровья детей.

Как отметил Роман Майстер, директор ООО "Овочева скарбниця МХП",  дети Бородянки как никто нуждаются в помощи узкопрофильных врачей и в частности помощи психологов.

 -  "Овочева скарбниця МХП" - новое предприятие в семье МХП, которое перенимает опыт социальной ответственности материнской компании. Поэтому беспокоится о собственных работниках и обеспечивает доступ их и всех других детей из громады к своевременному и необходимому медосмотру ведущими врачами Охматдета, - отмечает Роман Майстер. - Таким образом мы будем воплощать в Бородянке лучшие практики и проекты МХП для развития громад.

Учитывая то, что во время и после оккупации значительная часть местного бизнеса выехала из Бородянки, появление новых предприятий  -  большая поддержка и усиление для громады.

 -  Для Бородянки невероятно важно то, что бизнес восстанавливается и дает рабочие места, платит налоги, тем самым поддерживая возможности для развития и реализуя дополнительные социальные инициативы, которые не касаются бюджета громады, - отметила Ирина Захарченко, поселковый голова Бородянки.    

Владимир Забела, руководитель Группы регионального развития МХП поддерживает мнение о том, что таким громадам, как Бородянская, сегодня  нужна стабильная поддержка и крепкое партнерство со стороны бизнеса, что поможет в развитии громады и реализации социальных инициатив.

 - Сегодня в громадах, подвергшихся оккупации во время полномасштабного вторжения, остается очень много слабых мест. Одно из таких связано с здоровьем наших детей. Поэтому благодаря партнерству бизнеса, местной власти и общества мы смогли организовать приезд врачей, которые предоставили профессиональные консультации для детей. Это сверхважно, ведь здоровье детей - это сила нашей нации в будущем, - комментирует Владимир Забела.  -  Это нужно и для интеграции в громады целей устойчивого развития ООН, которые поддерживает и компания МХП и Благотворительный фонд "МХП-Громаді".

Такие проекты всегда находят больше всего отзывов среди жителей громады, ведь когда целая команда врачей оставляют свои  кабинеты и приезжает к детям в село или небольшой городок - это всегда о заботе и заботе.

 - Мы привлекаем врачей Охматдета, чтобы поддержать громады, где семьям и детям непросто получить медицинскую помощь. Сегодня это Бородянка - город, который пережил тяжелые испытания в результате полномасштабного вторжения. Многие жители были вынуждены уехать, спасая свои жизни, но те, кто остался или вернулся, являются основой будущего Бородянской громады. Поэтому мы поддерживаем этих людей - тех, кто выстоял, не сломался, продолжает восстанавливать и развивать Бородянку, делая ее городом, в котором хочется жить и творить, - объясняет Александр Пахолюк, директор Благотворительного фонда "МХП-Громаді".

По словам Юлии Петрученко, заместителя начальника отдела по работе с семьями, пострадавшими в результате военной агрессии Благотворительного фонда "Дети Героев", осмотр не только предоставляет знания о состоянии здоровья, но и формирует у детей ответственность за собственное благополучие и  способствует созданию культуры здорового образа жизни, что является чрезвычайно важным в наше время.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
okhmatditОхматдыт
prao-mkhpПрАО МХП
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