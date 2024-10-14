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Лікарі Охматдиту обстежили дітей з Бородянки

Київ • УНН

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У Бородянці відбувся виїзний прийом лікарів Охматдиту. Близько 170 дітей отримали консультації вузькопрофільних спеціалістів.

Лікарі Охматдиту обстежили дітей з Бородянки

Бородянська центральна районна лікарня до повномасштабного вторгнення налічувала 21 сімейного лікаря та педіатра. З початком війни, рятуючись, частина лікарів виїхала, одна лікарка разом з родиною загинула під час бомбардування Бородянки. Нині лікарня налічує 13 фахівців. До повного складу катастрофічно бракує принаймні ще двох лікарів. Для цього громада готова надати житло для тих лікарів, які погодяться приїхати в Бородянку і тут жити і працювати, передає УНН.

Поки таких лікарів не знайшлося і громада відчуває дефіцит кадрів, лікарня Охматдит за підтримки Благодійних фондів "МХП-Громаді" та "Діти Героїв" у партнерстві з ТОВ "Овочева скарбниця  МХП" організувала 4 жовтня виїзний прийом лікарів у Бородянці. За цей час вдалося оглянути близько 170 дітей, що перебувають на диспансерному огляді або втратили одного з батьків через війну в Україні, 37 з них - підопічні БФ "Діти Героїв".  

Одна з відвідувачів - Тетяна Букіна. Під час бомбардування Бородянки втратила сина та невістку і зараз самостійно виховує внуків. Нині Тетяна Букіна живе у модульному будиночку в рідній Бородянці і вдячна, що вдалося так швидко пройти огляд у лікарів Охматдиту і обстежити онуку. Каже, що отримали призначення лікарів і тепер лікуватимуться.    

Усім дітям цього дня були доступні консультації таких спеціалістів, як гастроентеролог, алерголог, хірург, невролог, ортопед, гематолог, інфекціоніст, офтальмолог, а також психолог та інші. Всім відвідувачам мобільного Охматдиту робили аналіз крові за 24 параметрами на дороговартісному обладнанні, придбаному Благодійним фондом "МХП-Громаді". Така процедура значно пришвидшує та робить більш точною постановку діагнозу. 

Загалом від початку 2023 року лікарі Охматдиту за підтримки "МХП-Громаді" побували у понад 10 населених пунктах України і оглянули майже 5500 дітей. У Бородянку в межах проєкту "Скарбничка здоров’я" лікарі Охматдиту приїхали вперше, але втретє загалом. Як і в інших населених пунктах, де бували раніше з виїзними прийомами, зафіксували  порушення в ендокринній системі, алергологічні патології та гінекологічні захворювання. Це все, за словами Ольги Медведєвої, завідувачки педіатричного відділення КДП НДСЛ "Охматдит", виникає у зв’язку з хронічним  стресом, посттравматичним синдромом та порушенням режиму харчування, що негативно впливає на стан здоров’я дітей.

Як наголосив Роман Майстер, директор ТОВ "Овочева скарбниця МХП",  діти Бородянки як ніхто потребують допомогти вузькопрофільних лікарів і зокрема допомоги психологів.

 –  "Овочева скарбниця МХП" - нове підприємство в родині МХП, яке переймає досвід соціальної відповідальності материнської компанії. Тому турбується про власних працівників і забезпечує доступ їхнім і всім іншим дітям з громади до вчасного й необхідного медогляду провідними лікарями Охматдиту, - наголошує Роман Майстер. – Таким чином ми втілюватимемо в Бородянці найкращі практики і проєкти МХП для розвитку громад.

Враховуючи те, що під час та після окупації значна частина місцевого бізнесу виїхала з Бородянки, поява нових підприємств  –  велика підтримка і підсилення для громади.

 –  Для Бородянки неймовірно важливо те, що бізнес відновлюється і дає робочі місця, сплачує податки, цим самим підтримуючи можливості для розвитку і реалізовуючи додаткові соціальні ініціативи, які не стосуються бюджету громади, – наголосила Ірина Захарченко, селищна голова Бородянки.    

Володимир Забела, керівник Групи регіонального розвитку МХП  підтримує думку про те, що таким громадам, як Бородянська, сьогодні  потрібна стабільна підтримка і міцне партнерство з боку бізнесу, що допоможе в розвитку громади та реалізації соціальних ініціатив.

 – Сьогодні в громадах, які зазнали окупації під час повномасштабного вторгнення, залишається дуже багато слабких місць. Одне із таких пов’язане зі здоров’ям наших дітей. Тому завдяки партнерству бізнесу, місцевої влади та громади ми змогли організувати приїзд лікарів, які надали професійні консультації для дітлахів. Це надважливо, адже здоров’я дітей – це сила нашої нації у майбутньому, –коментує Володимир Забела.  –  Це потрібно і для інтеграції в громади цілей сталого розвитку ООН, які підтримує і компанія МХП та Благодійний фонд "МХП-Громаді".

Такі проєкти завжди знаходять найбільше відгуків серед жителів громади, адже коли ціла команда лікарів залишають свої  кабінети і приїздить до дітей у село чи невелике містечко – це завжди про турботу та піклування.

 – Ми залучаємо лікарів Охматдиту, щоб підтримати громади, де сім’ям і дітям непросто отримати медичну допомогу. Сьогодні це Бородянка – місто, яке пережило важкі випробування внаслідок повномасштабного вторгнення. Багато жителів були змушені виїхати, рятуючи свої життя, але ті, хто залишився чи повернувся, є основою майбутнього Бородянської громади. Тому ми підтримуємо цих людей – тих, хто вистояв, не зламався, продовжує відновлювати та розвивати Бородянку, роблячи її містом, у якому хочеться жити та творити, - пояснює Олександр Пахолюк, директор Благодійного фонду "МХП-Громаді".

За словами Юлії Петрученко, заступниці начальника відділу по роботі із сім’ями, які постраждали внаслідок військової агресії Благодійного фонду "Діти Героїв", огляд не лише надає знання про стан здоров’я, але й формує у дітей відповідальність за власний добробут і  сприяє створенню культури здорового способу життя, що є надзвичайно важливим у наш час.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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