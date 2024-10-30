В Охматдете впервые в Украине пересадили часть печени от мамы 5-месячному малышу

В Охматдете успешно выполнили уникальную операцию: пятимесячному малышу пересадили часть печени от его мамы. Об этом сообщила Национальная детская специализированная больница МОЗ Украины "Охматдет", пишет УНН.

Была выполнена первая моносегментная трансплантация печени от взрослого в Украине для пациента такого возраста. И она была единственным шансом для мальчика выжить - сообщили в больнице.

Сообщается, что ребенок родился недоношенным, на 36 неделе беременности. У него обнаружили редкий порок развития - билиарную атрезию, при которой желчный пузырь и желчные протоки в печени отсутствуют. Вследствие этого в печени начинают накапливаться токсины, которые быстро приводят к циррозу. К сожалению, диагноз поставили поздно, поэтому избежать пересадки было невозможно. В Охматдет мальчик по имени Матвей попал в четыре месяца.

Ребенок прибыл в больницу в критическом состоянии. Из-за печеночной недостаточности у него также начали отказывать почки. Команда медиков интенсивной терапии, реаниматологов, специалистов-нефрологов более недели боролась за жизнь мальчика, используя специальное оборудование, которое временно выполняло функции почек и печени. Когда состояние удалось стабилизировать, врачи решили провести трансплантацию.

Для этой сложной операции медики Охматдета консультировались с коллегами из Японии и Кореи, чтобы выбрать оптимальный подход для Матвея.

Мы выполнили сложную операцию по пересадке части печени, выбрав именно тот сегмент, который был оптимальным для маленького организма Матвея. Моносегментная трансплантация печени от взрослого донора требует очень точных расчетов, ведь орган должен соответствовать весу и физиологическим особенностям ребенка. Донором для Матвея стала его мама, чья печень идеально подошла для этой сверхсложной операции. Доля, которую мы пересадили, весила 118 граммов - объяснил хирург-трансплантолог Охматдета Олег Годік👨🏼‍⚕️

Трансплантация длилась почти сутки: сначала взяли орган от мамы, а затем пересадили его мальчику.

После трансплантации Матвей прошел непростой период реабилитации. Лишь на третий день мама смогла увидеть сына, который был подключен к многочисленным катетерам и трубкам.

Мы с Матвеем боремся с самого его рождения. И теперь, после трансплантации, мы наконец едем домой, хотя еще будем под наблюдением врачей. Я благодарна всем нашим специалистам и команде Охматдета за их поддержку - рассказала мама Екатерина.

Мальчика уже выписали домой. Ближайшие полгода он будет проходить регулярные обследования под наблюдением специалистов Охматдета. Медики будут контролировать все необходимые показатели и корректировать анализы.

Напомним

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