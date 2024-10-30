В Охматдиті вперше в Україні пересадили частину печінки від мами 5-місячному малюку
Київ • УНН
Лікарі Охматдиту провели унікальну моносегментну трансплантацію печінки від матері 5-місячному хлопчику Матвію. Операція тривала майже добу, пересаджений орган важив 118 грамів.
В Охматдиті успішно виконали унікальну операцію: п’ятимісячному малюкові пересадили частину печінки від його мами. Про це повідомила Національна дитяча спеціалізована лікарня МОЗ України "Охматдит", пише УНН.
Була виконана перша моносегментна трансплантація печінки від дорослого в Україні для пацієнта такого віку. І вона була єдиним шансом для хлопчика вижити
Повідомляється, що дитина народилася недоношеною, на 36 тижні вагітності. В неї виявили рідкісну ваду розвитку - біліарну атрезію, при якій жовчний міхур та жовчні протоки в печінці відсутні. Унаслідок цього в печінці починають накопичуватись токсини, що швидко призводять до цирозу. На жаль, діагноз поставили запізно, тому уникнути пересадки було неможливо. До Охматдиту хлопчик на ім’я Матвій потрапив у чотири місяці.
Дитина прибула до лікарні у критичному стані. Через печінкову недостатність у нього також почали відмовляти нирки. Команда медиків інтенсивної терапії, реаніматологів, спеціалістів-нефрологів понад тиждень боролася за життя хлопчика, використовуючи спеціальне обладнання, яке тимчасово виконувало функції нирок і печінки. Коли стан вдалося стабілізувати, лікарі вирішили провести трансплантацію.
Для цієї складної операції медики Охматдиту консультувалися з колегами з Японії та Кореї, щоб обрати оптимальний підхід для Матвія.
Ми виконали складну операцію з пересадки частини печінки, обравши саме той сегмент, який був оптимальним для маленького організму Матвія. Моносегментна трансплантація печінки від дорослого донора потребує дуже точних розрахунків, адже орган повинен відповідати вазі та фізіологічним особливостям дитини. Донором для Матвія стала його мама, чия печінка ідеально підійшла для цієї надскладної операції. Частка, яку ми пересадили, важила 118 грамів
Трансплантація тривала майже добу: спершу взяли орган від мами, а потім пересадили його хлопчикові.
Після трансплантації Матвій пройшов непростий період реабілітації. Лише на третій день мама змогла побачити сина, який був під’єднаний до численних катетерів і трубок.
Ми з Матвієм боремося з самого його народження. І тепер, після трансплантації, ми нарешті їдемо додому, хоча ще будемо під наглядом лікарів. Я вдячна всім нашим спеціалістам та команді Охматдиту за їхню підтримку
Хлопчика вже виписали додому. Найближчі пів року він проходитиме регулярні обстеження під наглядом спеціалістів Охматдиту. Медики будуть контролювати всі необхідні показники та коригувати аналізи.
Нагадаємо
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