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У Центрі хірургії та трансплантології розповіли зворушливу історію порятунку дівчинки, чия мама стала посмертним донором

Київ • УНН

 • 23705 перегляди

Дівчинці з рідкісною хворобою Вільсона-Коновалова терміново пересадили печінку від дядька-військовослужбовця. Рік тому мама Поліни стала посмертним донором органів, врятувавши чотирьох людей.

У Центрі хірургії та трансплантології розповіли зворушливу історію порятунку дівчинки, чия мама стала посмертним донором

У Національному науковому Центрі хірургії та трансплантології розповіли історію дівчинки Поліни, чия мама минулого року стала посмертним донором, пише УНН.

"Поліні 13 років. Минулого року її мама стала посмертним донором органів – печінки, нирок та серця, і врятувала чотирьох незнайомих людей. На жаль, у липні 2024 року Поліну екстрено госпіталізували в Київську дитячу обласну лікарню з симптомами вираженої жовтяниці, порушенням свідомості та асцитом (обсяг евакуйованої рідини складав до 10 л)", - розповіли в Центрі.

Після обстеження у дівчинки встановили діагноз - хвороба Вільсона-Коновалова, яка є рідкісним спадковим захворюванням, при якому відбувається надмірне накопичення міді в органах і тканинах. Це призводить до різноманітних порушень функцій печінки, нервової системи, когнітивних порушень, ниркової недостатності та ін.

"Дівчинці потрібна була термінова трансплантація печінки. На щастя, родинним донором для Поліни по показникам сумісності підійшов її рідний дядько Іван, який є діючим військовослужбовцем та служить у Нацгвардії України. Не роздумуючи, Іван погодився на донацію. На другий день після трансплантації, ще знаходячись у відділенні реанімації, Поліна вже могла підійматись з ліжка і швидко почала відновлюватись. Зараз дівчинка виписана зі стаціонару клініки Центру та проходить регулярний моніторинг стану здоров’я", - розповіли в Національному науковому Центрі хірургії та трансплантології.

В Центрі хірургії та трансплантології розповіли про унікальні екстрактори, створені українськими волонтерами03.10.24, 15:39 • 15256 переглядiв

Лілія Подоляк

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