В Центрі хірургії та трансплантології розповіли про унікальні екстрактори, створені українськими волонтерами
Київ • УНН
Волонтерський штаб оборони Кременчука розробив екстрактори для видалення уламків, які використовують хірурги. За 2,5 роки волонтери передали медикам України понад 2000 таких приладів.
Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова плідно співпрацює з "Волонтерським штабом оборони Кременчука". Волонтерами було розроблено та створено унікальні екстрактори для видалення уламків, які успішно використовують медики під час оперативних втручань, передає УНН.
"Війни несуть людству смерті та руйнації, але також можуть бути потужним рушієм розвитку, у тому числі прогресу в медицині та науці.
Наглядним прикладом цього є плідна співпраця нашого Національного наукового центру хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова з "Волонтерським штабом оборони Кременчука", на чолі з Олегом Биковим.
Волонтерами було розроблено та створено унікальні екстрактори для видалення уламків, такі як: "Едельвейс N52", "Прометей", "Буцефал", "Гідра", торакальні "Білі Янголи".
Усі прилади успішно використовується нашими хірургами при проведенні надскладних, а інколи і унікальних операційних втручань по вилученню уламків", - повідомили у Центрі.
За інформацією медиків, волонтери кожного року покращуюють та створюють нові зразки приладів, при цьому враховуються побажання та пропозиції по їх подальшому використанню.
"Хочемо відмітити, що за два з половиною роки, "Волонтерський штаб оборони Кременчука" загалом передав медикам України понад 2000 приладів різної модифікації, котрі знайшли своє застосування в медичних установах, шпиталях, лікарнях, а також важливих фронтових та стабілізаційних пунктах, за допомогою яких щодня проводяться понад 100 операцій з вилучення уламків", - зазначено у повідомленні.
Національний науковий центру хірургії та трансплантології ім. О.О.Шалімова в тандемі з "Волонтерським штабом Оборони Кременчука" продовжують спільну роботу та ще більше поглиблюють її з метою рятувати життя і здоровʼя українців.