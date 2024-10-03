В Центре хирургии и трансплантологии рассказали об уникальных экстракторах, созданных украинскими волонтерами

Национальный научный центр хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова плодотворно сотрудничает с "Волонтерским штабом обороны Кременчуга". Волонтерами были разработаны и созданы уникальные экстракторы для удаления обломков, которые успешно используют медики во время оперативных вмешательств, передает УНН.

"Войны несут человечеству смерти и разрушения, но также могут быть мощным двигателем развития, в том числе прогресса в медицине и науке.

Наглядным примером этого является плодотворное сотрудничество нашего Национального научного центра хирургии и трансплантологии им. А.А.Шалимова с "Волонтерским штабом обороны Кременчуга", во главе с Олегом Быковым.

Волонтерами были разработаны и созданы уникальные экстракторы для удаления обломков, такие как: "Эдельвейс N52", „Прометей", „Буцефал", „Гидра", торакальные „Белые Ангелы".

Все приборы успешно используется нашими хирургами при проведении сложнейших, а иногда и уникальных операционных вмешательств по изъятию обломков", - сообщили в Центре.

По информации медиков, волонтеры ежегодно улучшают и создают новые образцы приборов, при этом учитываются пожелания и предложения по их дальнейшему использованию.

"Хотим отметить, что за два с половиной года, "Волонтерский штаб обороны Кременчуга" в целом передал медикам Украины более 2000 приборов различной модификации, которые нашли свое применение в медицинских учреждениях, госпиталях, больницах, а также важных фронтовых и стабилизационных пунктах, с помощью которых ежедневно проводятся более 100 операций по извлечению обломков", - говорится в сообщении.

А.А.Шалимова в тандеме с "Волонтерским штабом Обороны Кременчуга" продолжают совместную работу и еще больше углубляют ее с целью спасать жизни и здоровье украинцев.