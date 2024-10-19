В Центре хирургии и трансплантологии рассказали трогательную историю спасения девочки, чья мама стала посмертным донором

В Национальном научном Центре хирургии и трансплантологии рассказали историю девочки Полины, чья мама в прошлом году стала посмертным донором, пишет УНН.

"Полине 13 лет. В прошлом году ее мама стала посмертным донором органов - печени, почек и сердца, и спасла четырех незнакомых людей. К сожалению, в июле 2024 года Полину экстренно госпитализировали в Киевскую детскую областную больницу с симптомами выраженной желтухи, нарушением сознания и асцитом (объем эвакуированной жидкости составлял до 10 л)", - рассказали в Центре.

После обследования у девочки установили диагноз - болезнь Вильсона-Коновалова, которая является редким наследственным заболеванием, при котором происходит чрезмерное накопление меди в органах и тканях. Это приводит к разнообразным нарушениям функций печени, нервной системы, когнитивным нарушениям, почечной недостаточности и др.

"Девочке нужна была срочная трансплантация печени. К счастью, родственным донором для Полины по показателям совместимости подошел ее родной дядя Иван, который является действующим военнослужащим и служит в Нацгвардии Украины. Не раздумывая, Иван согласился на донацию. На второй день после трансплантации, еще находясь в отделении реанимации, Полина уже могла подниматься с постели и быстро начала восстанавливаться. Сейчас девочка выписана из стационара клиники Центра и проходит регулярный мониторинг состояния здоровья", - рассказали в Национальном научном Центре хирургии и трансплантологии.

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