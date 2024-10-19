В Центре хирургии и трансплантологии рассказали трогательную историю спасения девочки, чья мама стала посмертным донором

ukenru
Эксклюзив
Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
  •  40292 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

Эксклюзив
Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
  •  113993 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

Эксклюзив
Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  120775 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  121366 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

Эксклюзив
Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  119817 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

Эксклюзив
Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками
18 октября 2024, 11:12  •  105554 просмотра

Для людей с инвалидностью: где на Киевщине старые многоквартирные дома обустроят подъемниками

Эксклюзив
Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры
18 октября 2024, 11:02  •  96178 просмотра

Генпрокурор обязан подать в отставку, если ему хоть немного важна репутация Прокуратуры

Эксклюзив
Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты
18 октября 2024, 08:08  •  100412 просмотра

Экономист назвал риски для банковского сектора от легализации крипты

Эксклюзив
Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)
17 октября 2024, 16:29  •  113025 просмотра

Наплыв клиентов: как за время запрета мужчинам свободно выезжать из Украины выросло количество дел о незаконной переправке через границу (инфографика)

Эксклюзив
На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам
17 октября 2024, 15:41  •  117379 просмотра

На фоне скандала с прокурорами-"инвалидами": нардеп рассказала о попытке рекордного повышения расходов на зарплату прокурорам

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф нанесли 243 удара по 7 населенным пунктам Запорожья

Войска рф нанесли 243 удара по 7 населенным пунктам Запорожья

  •  29977 просмотра
Археологи нашли древние поселения в Англии, которые достигают 6000 лет

Археологи нашли древние поселения в Англии, которые достигают 6000 лет

  •  17494 просмотра
Еще плюс 1380 оккупантов, 8 танков и 19 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

Еще плюс 1380 оккупантов, 8 танков и 19 бронемашин: Генштаб обновил данные о потерях врага

  •  28507 просмотра
На Херсонщине в результате российских ударов ранены девять человек

На Херсонщине в результате российских ударов ранены девять человек

  •  22097 просмотра
Украина и Италия собираются усилить сотрудничество в сфере ОПК: что известно

Украина и Италия собираются усилить сотрудничество в сфере ОПК: что известно

  •  19938 просмотра
публикации
НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

НАБУ планирует потратить 7,5 млн грн на закупку ноутбуков - каждый по 40 тысяч

18 октября 2024, 14:20  •  109478 просмотра
Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

Время для обновления: почему главе НБУ стоит задуматься об обновлении команды

18 октября 2024, 10:11  •  115589 просмотра
АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

АРМА сдвинулось с места: подписаны договоры о передаче в управление 434 вагонов из почти 21 тысячи

18 октября 2024, 09:30  •  116098 просмотра
Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

Вместо борьбы с коррупцией: детективы НАБУ будут мониторить погодные условия

17 октября 2024, 11:36  •  145196 просмотра
Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике

Ответственность за переправку уклонистов за границу: чего хочет закон и как наказывают на практике
Эксклюзив

17 октября 2024, 11:05  •  142176 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Топ-7 захватывающих фильмов о любви для романтической осени

Топ-7 захватывающих фильмов о любви для романтической осени

  •  7675 просмотра
Meta уволила персонал за покупку зубной пасты, а не обедов

Meta уволила персонал за покупку зубной пасты, а не обедов

  •  15933 просмотра
19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

19 октября: Международный день археологии, Всемирный день джина с тоником, Всемирный день джина с тоником

  •  71049 просмотра
Наводнения в марокканской пустыне возродили озеро, которое было сухим 50 лет, но имеет большое экологическое значение - фото

Наводнения в марокканской пустыне возродили озеро, которое было сухим 50 лет, но имеет большое экологическое значение - фото

  •  56435 просмотра
Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

Всемирный день гитары, День европейского бобра, Международный день женского счастья. Что еще можно отметить 18 октября

18 октября 2024, 03:09  •  109690 просмотра
Актуальное
В Центре хирургии и трансплантологии рассказали трогательную историю спасения девочки, чья мама стала посмертным донором

В Центре хирургии и трансплантологии рассказали трогательную историю спасения девочки, чья мама стала посмертным донором

Киев  •  УНН

19 октября 2024, 13:09  •  5807 просмотра

Read in English

Девочке с редкой болезнью Вильсона-Коновалова срочно пересадили печень от дяди-военнослужащего. Год назад мама Полины стала посмертным донором органов, спасая четырех человек.

В Национальном научном Центре хирургии и трансплантологии рассказали историю девочки Полины, чья мама в прошлом году стала посмертным донором, пишет УНН.

"Полине 13 лет. В прошлом году ее мама стала посмертным донором органов - печени, почек и сердца, и спасла четырех незнакомых людей. К сожалению, в июле 2024 года Полину экстренно госпитализировали в Киевскую детскую областную больницу с симптомами выраженной желтухи, нарушением сознания и асцитом (объем эвакуированной жидкости составлял до 10 л)", - рассказали в Центре.

После обследования у девочки установили диагноз - болезнь Вильсона-Коновалова, которая является редким наследственным заболеванием, при котором происходит чрезмерное накопление меди в органах и тканях. Это приводит к разнообразным нарушениям функций печени, нервной системы, когнитивным нарушениям, почечной недостаточности и др.

"Девочке нужна была срочная трансплантация печени. К счастью, родственным донором для Полины по показателям совместимости подошел ее родной дядя Иван, который является действующим военнослужащим и служит в Нацгвардии Украины. Не раздумывая, Иван согласился на донацию. На второй день после трансплантации, еще находясь в отделении реанимации, Полина уже могла подниматься с постели и быстро начала восстанавливаться. Сейчас девочка выписана из стационара клиники Центра и проходит регулярный мониторинг состояния здоровья", - рассказали в Национальном научном Центре хирургии и трансплантологии.

В Центре хирургии и трансплантологии рассказали об уникальных экстракторах, созданных украинскими волонтерами3 октября 2024, 12:39 • 13700 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
natsionalnaya-gvardiya-ukrainiНациональная гвардия Украины
kievКиев