15:17
США завтра сделают важное объявление о поставках оружия Украине - Уиттакер
15:00
Гражданство прекращено: Труханов получил паспорт рф в 2015 году - СБУ
13:31
Зеленский лишил гражданства Труханова: что известно о мэре Одессы
Эксклюзив
13:02
В Украине растет количество обращений по поводу домашнего насилия: Уполномоченная по гендерной политике назвала причину
Эксклюзив
12:47
Провал крупнейшей криптобиржи Binance: что стало причиной убытков в $19 миллиардов
12:39
Зеленский подписал указ о некоторых лицах с российским гражданством: о ком идет речь
Эксклюзив
11:53
Увеличение выплат военным: нардеп из оборонного комитета рассказал о главных препятствиях
11:36
"Мы были бы слабы": Рютте рассказал, почему НАТО не сбивает российские самолеты
11:14
Добропольское контрнаступление: освобождено уже 182,4 кв. км, есть продвижение еще на 1,6 км - СырскийVideo
Эксклюзив
09:28
НАБУ должно пройти внешний аудит и проверку детективов, считают в правоохранительном комитете Рады
Тренинги, которые спасают жизни энергетиков: в Виннице прошли занятия по доврачебной помощи при поддержке Фонда Андрея Матюхи

Киев • УНН

 • 396 просмотра

Энергетики проходят тренинги по домедицинской помощи в рамках программы "Защита ремонтников Укрэнерго" от проекта FAST и Фонда Андрея Матюхи. Обучение охватит более 1500 энергетиков по всей стране, которые ежедневно рискуют жизнью.

Тренинги, которые спасают жизни энергетиков: в Виннице прошли занятия по доврачебной помощи при поддержке Фонда Андрея Матюхи

Каждый день, рискуя собственной жизнью, энергетики восстанавливают объекты, разрушенные вражескими обстрелами. Умение действовать в критические минуты и оказать первую помощь может стать решающим и спасти жизнь. Именно поэтому в рамках программы "Защита ремонтников Укрэнерго" проходят тренинги по доврачебной помощи от проекта FAST при поддержке Фонда Андрея Матюхи, передает УНН.

На этот раз в Виннице энергетики учились самостоятельно останавливать кровотечение, накладывать жгуты и правильно тампонировать ранения. Им также показали техники фиксации травм, научили оценивать сознание и проводить сердечно-легочную реанимацию. Организаторы постарались создать максимально реалистичные сценарии. Каждый участник ответственно подходил к практике, ведь понимал, что в реальных условиях ошибки могут стоить слишком дорого.

Фото: Fast
Фото: Fast

С начала полномасштабного вторжения ремонтные бригады постоянно находятся под угрозой. Противник системно наносит удары по энергетической инфраструктуре. Разрушено более 63 тысяч объектов. Погибли как минимум 160 энергетиков, 13 из них — прямо во время выполнения ремонтных работ. Еще более 300 получили тяжелые ранения.

"Эти люди фактически каждый день рискуют жизнью ради того, чтобы в наших домах был свет даже в самые темные времена. Мы можем сделать так, чтобы энергетики чувствовали себя более защищенными. Это наша благодарность им", — комментирует Андрей Матюха.

Фото: Fast
Фото: Fast

Программа "Защита ремонтников Укрэнерго" охватит всю страну. Запланировано 75 тренингов, в которых обучение пройдут более 1500 энергетиков. Каждый получит именной сертификат и опыт, который поможет не растеряться в критический момент.

Фото: Fast
Фото: Fast

Для Фонда Андрея Матюхи этот проект стал еще одним способом помочь стране во время войны. Ранее фонд уже поддержал детскую больницу "Охматдет" современным оборудованием для экстренных операций. А еще команда приняла участие в проекте "Origami for Ukraine" — арт-инициативе, которая собирала средства на реабилитационные центры для военных.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Андрей Матюха
Фонд Андрея Матюхи
Охматдет
благотворительность
Укрэнерго
Винница