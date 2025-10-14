Тренінги, що рятують життя енергетиків: у Вінниці пройшли навчання з домедичної допомоги за підтримки Фонду Андрія Матюхи
Київ • УНН
Енергетики проходять тренінги з домедичної допомоги в межах програми "Захист ремонтників Укренерго" від проєкту FAST та Фонду Андрія Матюхи. Навчання охопить понад 1500 енергетиків по всій країні, які щодня ризикують життям.
Щодня, ризикуючи життям, енергетики відновлюють об’єкти, зруйновані ворожими обстрілами. Уміння діяти в критичні хвилини та надати першу допомогу може стати вирішальним та врятувати життя. Саме тому у межах програми "Захист ремонтників Укренерго" проходять тренінги з домедичної допомоги від проєкту FAST та за підтримки Фонду Андрія Матюхи, передає УНН.
Цього разу у Вінниці енергетики вчилися власноруч зупиняти кровотечу, накладати турнікети і правильно тампонувати поранення. Також їм показали техніки фіксації травм, навчили оцінювати свідомість та проводити серцево-легеневу реанімацію. Організатори намагалися створити максимально реалістичні сценарії. Кожен учасник відповідально ставився до практичних занять, бо розумів, що у реальних умовах помилки можуть коштувати надто дорого.
Від початку повномасштабного вторгнення ремонтні бригади переслідує підвищена небезпека для життя. Ворог системно б’є по енергетичній інфраструктурі. Зруйновано понад 63 тисячі об’єктів. Загинули щонайменше 160 енергетиків, 13 з них втратили життя прямо під час виконання ремонтних робіт. Ще понад 300 отримали серйозні поранення.
"Ці люди фактично щодня ризикують своїм життям заради того, щоб у наших домівках було світло у найтемніші часи. Ми маємо змогу зробити так, аби енергетики почувалися більш захищеною. Це наша їм подяка", — коментує Андрій Матюха.
Програма "Захист ремонтників Укренерго" охопить всю країну. Заплановано 75 тренінгів, де навчання планують пройти понад 1500 тисячі енергетиків. Кожен отримає іменний сертифікат та досвід, що допоможе не розгубитися у критичний момент.
Для Фонду Андрія Матюхи цей проєкт став ще одним способом допомогти країні під час війни. Раніше фонд уже підтримував дитячу лікарню "Охматдит" сучасним обладнанням для термінових операцій. А ще команда взяла участь у проєкті "Origami for Ukraine" — мистецькій акції, яка збирала кошти на реабілітаційні центри для військових.