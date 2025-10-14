Тренінги, що рятують життя енергетиків: у Вінниці пройшли навчання з домедичної допомоги за підтримки Фонду Андрія Матюхи

$41.610.01
Ексклюзив
15:21 • 666 перегляди
Розлучення через "Дію": в Мінцифрі пояснили, як це відбуватиметься й на кого розраховано
15:17 • 1674 перегляди
США завтра зроблять важливе оголошення щодо постачання зброї Україні - Вітакер
15:00 • 3096 перегляди
Громадянство припинено: Труханов отримав паспорт рф у 2015 році - СБУ
13:31 • 13783 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
Ексклюзив
13:02 • 12716 перегляди
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Ексклюзив
12:47 • 19158 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:39 • 12792 перегляди
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Ексклюзив
11:53 • 18950 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:36 • 11387 перегляди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
11:14 • 10461 перегляди
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - СирськийVideo
Компанії Ілона Маска SpaceX та xAI купують непродані Cybertruck від Tesla14 жовтня, 05:59 • 14050 перегляди
Українці отримали можливість блокувати спам-номери через мобільних операторів - Федоров14 жовтня, 06:24 • 16939 перегляди
Алек Болдвін та його брат потрапили в ДТП на трасі поблизу Нью-Йорка14 жовтня, 06:35 • 15953 перегляди
Ціни на золото і срібло підскочили вгору: новий рекорд зафіксовано 14 жовтня14 жовтня, 06:48 • 15751 перегляди
У Чорному морі затонуло вантажне судно, український екіпаж врятовано14 жовтня, 07:09 • 25451 перегляди
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси13:31 • 13785 перегляди
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
12:47 • 19159 перегляди
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
11:53 • 18951 перегляди
Топ чаїв, які допоможуть скинути напругу після насиченого дняPhoto13 жовтня, 13:30 • 58214 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни 13 жовтня, 12:28 • 58447 перегляди
Володимир Зеленський
Геннадій Труханов
Дональд Трамп
Марк Рютте
Урсула фон дер Ляєн
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Польща
Сумська область
Емма Вотсон відпочиває в Пізі з невідомим чоловіком після спростування заручинPhoto13:19 • 9658 перегляди
Щур зупинив матч Уельс-Бельгія: Куртуа та Де Брюйне були в епіцентрі сюрреалістичного дійстваPhoto13:05 • 10494 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto13 жовтня, 15:39 • 28625 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки13 жовтня, 15:15 • 33247 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі13 жовтня, 14:34 • 34609 перегляди
The New York Times
MIM-104 Patriot
Т-72
Т-90
Золото

Тренінги, що рятують життя енергетиків: у Вінниці пройшли навчання з домедичної допомоги за підтримки Фонду Андрія Матюхи

Київ • УНН

 • 590 перегляди

Енергетики проходять тренінги з домедичної допомоги в межах програми "Захист ремонтників Укренерго" від проєкту FAST та Фонду Андрія Матюхи. Навчання охопить понад 1500 енергетиків по всій країні, які щодня ризикують життям.

Тренінги, що рятують життя енергетиків: у Вінниці пройшли навчання з домедичної допомоги за підтримки Фонду Андрія Матюхи

Щодня, ризикуючи життям, енергетики відновлюють об’єкти, зруйновані ворожими обстрілами. Уміння діяти в критичні хвилини та надати першу допомогу може стати вирішальним та врятувати життя. Саме тому у межах програми "Захист ремонтників Укренерго" проходять тренінги з домедичної допомоги від проєкту FAST та за підтримки  Фонду Андрія Матюхи, передає УНН.

Цього разу у Вінниці енергетики вчилися власноруч зупиняти кровотечу, накладати турнікети і правильно тампонувати поранення. Також їм показали техніки фіксації травм, навчили оцінювати свідомість та проводити серцево-легеневу реанімацію. Організатори намагалися створити максимально реалістичні сценарії. Кожен учасник відповідально ставився до практичних занять, бо розумів, що у реальних умовах помилки можуть коштувати надто дорого.

Фото: Fast
Фото: Fast

Від початку повномасштабного вторгнення ремонтні бригади переслідує підвищена небезпека для життя. Ворог системно б’є по енергетичній інфраструктурі. Зруйновано понад 63 тисячі об’єктів. Загинули щонайменше 160 енергетиків, 13 з них втратили життя прямо під час виконання ремонтних робіт. Ще понад 300 отримали серйозні поранення. 

"Ці люди фактично щодня ризикують своїм життям заради того, щоб у наших домівках було світло у найтемніші часи. Ми маємо змогу зробити так, аби енергетики почувалися більш захищеною. Це наша їм подяка", — коментує Андрій Матюха.

Фото: Fast
Фото: Fast

Програма "Захист ремонтників Укренерго" охопить всю країну. Заплановано 75 тренінгів, де навчання планують пройти понад 1500 тисячі енергетиків. Кожен отримає іменний сертифікат та досвід, що допоможе не розгубитися у критичний момент.

Фото: Fast
Фото: Fast

Для Фонду Андрія Матюхи цей проєкт став ще одним способом допомогти країні під час війни. Раніше фонд уже підтримував дитячу лікарню "Охматдит" сучасним обладнанням для термінових операцій. А ще команда взяла участь у проєкті "Origami for Ukraine" — мистецькій акції, яка збирала кошти на реабілітаційні центри для військових.

Лілія Подоляк

СуспільствоЗдоров'я
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Андрій Матюха
Фонд Андрія Матюхи
Охматдит
благодійність
Укренерго
Вінниця