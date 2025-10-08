$41.340.11
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
06:24 • 1662 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
7 октября, 15:10 • 40017 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
7 октября, 14:52 • 48863 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
7 октября, 12:19 • 36552 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
7 октября, 11:53 • 39472 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 36365 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 63048 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 48495 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 74773 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
россияне дроном атаковали семью в Сумской области: в тяжелом состоянии 4-летний ребенок

Киев • УНН

 • 1282 просмотра

В результате удара вражеского дрона по жилому дому в селе Краснопольской общины пострадала семья. 4-летняя девочка с тяжелыми ожогами находится в тяжелом состоянии, ее и взрослых госпитализировали.

россияне дроном атаковали семью в Сумской области: в тяжелом состоянии 4-летний ребенок

В Сумской области российские войска попали дроном в жилой дом, пострадала семья, малолетний ребенок получил тяжелые травмы, врачи борются за его жизнь, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Вражеский дрон попал в жилой дом в селе Краснопольской громады. В результате удара пострадала семья. В тяжелом состоянии - 4-летняя девочка. Ее, маму и бабушку госпитализировали

- написал Григоров.

По его словам, у ребенка тяжелые ожоги. Врачи борются за ее жизнь, решается вопрос о транспортировке в "Охматдет".

В полиции Сумщины указали, что в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки в области разрушениям подверглись десятки объектов гражданской инфраструктуры. В Сумах зафиксированы повреждения трех многоквартирных домов, станции техобслуживания, автосалонов и троллейбуса.

В других громадах области враг также нанес значительный ущерб. Повреждены по меньшей мере 7 частных и 3 многоквартирных дома, частное предприятие и его техника, дом культуры и административные здания, магазин.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Сумская область
Охматдет