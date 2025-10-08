россияне дроном атаковали семью в Сумской области: в тяжелом состоянии 4-летний ребенок

В Сумской области российские войска попали дроном в жилой дом, пострадала семья, малолетний ребенок получил тяжелые травмы, врачи борются за его жизнь, сообщил в среду глава Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram, пишет УНН.

Вражеский дрон попал в жилой дом в селе Краснопольской громады. В результате удара пострадала семья. В тяжелом состоянии - 4-летняя девочка. Ее, маму и бабушку госпитализировали - написал Григоров.

По его словам, у ребенка тяжелые ожоги. Врачи борются за ее жизнь, решается вопрос о транспортировке в "Охматдет".

В полиции Сумщины указали, что в результате вражеских обстрелов за прошедшие сутки в области разрушениям подверглись десятки объектов гражданской инфраструктуры. В Сумах зафиксированы повреждения трех многоквартирных домов, станции техобслуживания, автосалонов и троллейбуса.

В других громадах области враг также нанес значительный ущерб. Повреждены по меньшей мере 7 частных и 3 многоквартирных дома, частное предприятие и его техника, дом культуры и административные здания, магазин.

