росіяни дроном атакували родину на Сумщині: у тяжкому стані 4-річна дитина

$41.340.11
48.170.10
ukenru
07:01 • 1174 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
06:24 • 3862 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
7 жовтня, 15:10 • 41297 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
7 жовтня, 14:52 • 49627 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 37111 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 39691 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 36529 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 63625 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 48536 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 74846 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
2м/с
100%
752мм
Популярнi новини
"Укрзалізниця" скасувала низку потягів через безпекову ситуацію: список рейсів7 жовтня, 22:19 • 15126 перегляди
СБУ та Нацполіція заблокували нові "схеми для ухилянтів": серед затриманих – експосадовець Кабміну та керівництво вищих навчальних закладівPhoto8 жовтня, 01:02 • 17316 перегляди
У Криму окупанти перевіряють, чи є в телефонах школярів VPN та українська мова 02:06 • 14808 перегляди
Ізраїль та ХАМАС досягли "прогресу" на переговорах в Єгипті - CNN02:56 • 18079 перегляди
Чехія може передати Україні 30 модернізованих танків T-72M4CZ - Генштаб країни04:41 • 9036 перегляди
Публікації
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto07:12 • 592 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство7 жовтня, 15:10 • 41297 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 33558 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 63626 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 72901 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Метте Фредеріксен
Олена Сосєдка
Барт Де Вевер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Суми
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 30994 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 34799 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 86777 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 81759 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 156365 перегляди
Актуальне
Forbes
Financial Times
Шахед-136
Leopard 2
Lockheed Martin F-35 Lightning II

росіяни дроном атакували родину на Сумщині: у тяжкому стані 4-річна дитина

Київ • УНН

 • 1390 перегляди

Внаслідок удару ворожого дрона по житловому будинку в селі Краснопільської громади постраждала родина. 4-річна дівчинка з тяжкими опіками перебуває у важкому стані, її та дорослих госпіталізували.

росіяни дроном атакували родину на Сумщині: у тяжкому стані 4-річна дитина

У Сумській області російські війська поцілили дроном у житловий будинок, постраждала родина, малолітня дитина отримала тяжкі травми, лікарі борються за її життя, повідомив у середу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Ворожий дрон влучив у житловий будинок у селі Краснопільської громади. Унаслідок удару постраждала родина. У важкому стані - 4-річна дівчинка. Її, маму та бабусю госпіталізували

- написав Григоров.

З його слів, у дитини тяжкі опіки. Лікарі борються за її життя, вирішується питання про транспортування до "Охматдиту".

У поліції Сумщини вказали, що у результаті ворожих обстрілів минулої доби в області руйнації зазнали десятки об’єктів цивільної інфраструктури. У Сумах зафіксовано пошкодження трьох багатоквартирних будинків, станції техобслуговування, автосалонів та тролейбуса.

В інших громадах області ворог також завдав значних збитків. Пошкоджено щонайменше 7 приватних та 3 багатоквартирних будинки, приватне підприємство та його техніку, будинок культури та адміністративні будівлі, магазин.

Російські дрони вночі атакували залізницю, енергетику і нафтобазу на Чернігівщині08.10.25, 08:47 • 2622 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Сумська область
Охматдит