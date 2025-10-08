росіяни дроном атакували родину на Сумщині: у тяжкому стані 4-річна дитина
Київ • УНН
Внаслідок удару ворожого дрона по житловому будинку в селі Краснопільської громади постраждала родина. 4-річна дівчинка з тяжкими опіками перебуває у важкому стані, її та дорослих госпіталізували.
У Сумській області російські війська поцілили дроном у житловий будинок, постраждала родина, малолітня дитина отримала тяжкі травми, лікарі борються за її життя, повідомив у середу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.
Ворожий дрон влучив у житловий будинок у селі Краснопільської громади. Унаслідок удару постраждала родина. У важкому стані - 4-річна дівчинка. Її, маму та бабусю госпіталізували
З його слів, у дитини тяжкі опіки. Лікарі борються за її життя, вирішується питання про транспортування до "Охматдиту".
У поліції Сумщини вказали, що у результаті ворожих обстрілів минулої доби в області руйнації зазнали десятки об’єктів цивільної інфраструктури. У Сумах зафіксовано пошкодження трьох багатоквартирних будинків, станції техобслуговування, автосалонів та тролейбуса.
В інших громадах області ворог також завдав значних збитків. Пошкоджено щонайменше 7 приватних та 3 багатоквартирних будинки, приватне підприємство та його техніку, будинок культури та адміністративні будівлі, магазин.
