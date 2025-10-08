росіяни дроном атакували родину на Сумщині: у тяжкому стані 4-річна дитина

У Сумській області російські війська поцілили дроном у житловий будинок, постраждала родина, малолітня дитина отримала тяжкі травми, лікарі борються за її життя, повідомив у середу голова Сумської ОВА Олег Григоров у Telegram, пише УНН.

Ворожий дрон влучив у житловий будинок у селі Краснопільської громади. Унаслідок удару постраждала родина. У важкому стані - 4-річна дівчинка. Її, маму та бабусю госпіталізували - написав Григоров.

З його слів, у дитини тяжкі опіки. Лікарі борються за її життя, вирішується питання про транспортування до "Охматдиту".

У поліції Сумщини вказали, що у результаті ворожих обстрілів минулої доби в області руйнації зазнали десятки об’єктів цивільної інфраструктури. У Сумах зафіксовано пошкодження трьох багатоквартирних будинків, станції техобслуговування, автосалонів та тролейбуса.

В інших громадах області ворог також завдав значних збитків. Пошкоджено щонайменше 7 приватних та 3 багатоквартирних будинки, приватне підприємство та його техніку, будинок культури та адміністративні будівлі, магазин.

Російські дрони вночі атакували залізницю, енергетику і нафтобазу на Чернігівщині