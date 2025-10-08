Російські дрони вночі атакували залізницю, енергетику і нафтобазу на Чернігівщині
Київ • УНН
Внаслідок атаки російських безпілотників на Чернігівщині зафіксовано влучання в об'єкти залізниці, енергооб'єкт, нафтобазу та адмінбудівлю. Це призвело до пожеж та аварійних відключень електроенергії.
У Чернігівській області російські війська вночі атакували залізницю, об'єкт енергетики і нафтобазу, сталися пожежі та аварійні відключення світла, повідомив у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Російські ударні безпілотники атакували Ніжин, Прилуки, Семенівку", - вказав Чаус.
У Ніжині влучання в обʼєкти залізниці, пожежі, вранці – влучання в енергообʼєкт, через що аварійні відключення. У Прилуках ударний безпілотник атакував нафтобазу, пожежа
"Знову під прицілом Ніжинщина і знову влучання в енергетичний об'єкт. Понад 4,5 тисячі абонентів без електропостачання. Відновлюємо", - уточнили в Чернігівобленерго.
У Семенівці, зі слів Чауса, ворожий дрон влучив в адмінбудівлю.
"Вночі ворог безпілотником ударив по спецавтомобілю підприємства, що здійснює ремонт дороги у Семенівській громаді. Поранений 56-річний водій, його доставлено до лікарні. Автомобіль згорів", - зазначив також Чаус.
Загалом, з його слів, відомо про трьох постраждалих в області за минулу добу. Було загалом 50 обстрілів, більшість із використанням FPV-дронів. Зазнали обстрілів 23 населені пункти у 7 громадах.
