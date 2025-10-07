Ситуація на Чернігівщині: ворог продовжує атакувати інфраструктуру, в області діють графіки відключень

$41.340.11
48.270.11
ukenru
15:10 • 11128 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 12544 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
12:19 • 13955 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 18184 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 19209 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 44351 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 44656 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 72218 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59823 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56912 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2м/с
86%
753мм
Популярнi новини
Ханой іде під воду: тайфун Матмо спричинив сильні повені, метеорологи прогнозують ще три шторми до кінця року7 жовтня, 08:12 • 7676 перегляди
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico7 жовтня, 08:41 • 14426 перегляди
Windows 11 тепер не можна встановити без облікового запису Microsoft7 жовтня, 08:48 • 11269 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 17123 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 12557 перегляди
Публікації
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство15:10 • 11119 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 12586 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 44347 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 58360 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 67649 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Денис Шмигаль
Олексій Гончаренко
Олена Сосєдка
Актуальні місця
Україна
Дніпропетровська область
Німеччина
Одеса
Сполучені Штати Америки
Реклама
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 17145 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 27304 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 79910 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 75332 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 150207 перегляди
Актуальне
The New York Times
The Guardian
Економіст (журнал)
E-6 Mercury
Детонатор

Ситуація на Чернігівщині: ворог продовжує атакувати інфраструктуру, в області діють графіки відключень

Київ • УНН

 • 178 перегляди

Вдень росіяни атакували Ніжин, влучивши в інфраструктурний об'єкт та непрацююче підприємство. Внаслідок ранкового обстрілу Новгорода-Сіверського 44-річна жінка отримала закриту черепно-мозкову травму та була госпіталізована.

Ситуація на Чернігівщині: ворог продовжує атакувати інфраструктуру, в області діють графіки відключень

російські загарбники завдали удару по Ніжину Чернігівської області. Внаслідок цього постраждала місцева мешканка, пише УНН з посиланням на голову Чернігівської ОВА В`ячеслава Чауса.

Сьогодні вдень росіяни атакували Ніжин — влучання на території інфраструктурного об’єкту та непрацюючого підприємства. У Новгороді-Сіверському внаслідок ранкового обстрілу закриту черепно-мозкову травму отримала 44-річна місцева мешканка, її шпиталізовано 

- йдеться у повідомленні.

Крім того, Чаус повідомив, що в області діють графіки погодинних відключень, розроблені "Укренерго" та обленерго.

Всюди, де це можливо, тривають ремонтні роботи. Залучено додаткові ресурси, щоб збільшити проміжки між відключеннями 

- говориться у повідомленні.

Також Чаус повідомив, що місцева влада робить усе можливе, щоб забезпечити турботу про тих, хто не може сам подбати про себе.

Навіть за найбільш несприятливих сценаріїв ніхто не має лишитися наодинці з проблемами. Особливо – маломобільні та вразливі жителі. У районах та громадах уточнюють списки тих, хто у найгіршій ситуації потребуватиме переміщення у тимчасові прихистки, і тих, кого треба буде відвідувати і підтримувати вдома. За потреби – залучатимемо волонтерів та гуманітарні організації 

- зазначили в ОВА.

Доповнення

російські війська вночі знову атакували енергетику - у Чернігівській області, повідомили в АТ "Чернігівобленерго" у понеділок.

"Вночі ворог обстрілював Ічнянщину. На жаль, знову маємо влучання в енергетичний об'єкт", - повідомили в Чернігівобленерго.

Павло Зінченко

Війна в Україні
Електроенергія
благодійність
Чернігівська область
Укренерго
Новгород-Сіверський