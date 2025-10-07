Ситуація на Чернігівщині: ворог продовжує атакувати інфраструктуру, в області діють графіки відключень

російські загарбники завдали удару по Ніжину Чернігівської області. Внаслідок цього постраждала місцева мешканка, пише УНН з посиланням на голову Чернігівської ОВА В`ячеслава Чауса.

Сьогодні вдень росіяни атакували Ніжин — влучання на території інфраструктурного об’єкту та непрацюючого підприємства. У Новгороді-Сіверському внаслідок ранкового обстрілу закриту черепно-мозкову травму отримала 44-річна місцева мешканка, її шпиталізовано - йдеться у повідомленні.

Крім того, Чаус повідомив, що в області діють графіки погодинних відключень, розроблені "Укренерго" та обленерго.

Всюди, де це можливо, тривають ремонтні роботи. Залучено додаткові ресурси, щоб збільшити проміжки між відключеннями - говориться у повідомленні.

Також Чаус повідомив, що місцева влада робить усе можливе, щоб забезпечити турботу про тих, хто не може сам подбати про себе.

Навіть за найбільш несприятливих сценаріїв ніхто не має лишитися наодинці з проблемами. Особливо – маломобільні та вразливі жителі. У районах та громадах уточнюють списки тих, хто у найгіршій ситуації потребуватиме переміщення у тимчасові прихистки, і тих, кого треба буде відвідувати і підтримувати вдома. За потреби – залучатимемо волонтерів та гуманітарні організації - зазначили в ОВА.

Доповнення

російські війська вночі знову атакували енергетику - у Чернігівській області, повідомили в АТ "Чернігівобленерго" у понеділок.

"Вночі ворог обстрілював Ічнянщину. На жаль, знову маємо влучання в енергетичний об'єкт", - повідомили в Чернігівобленерго.