Ситуация в Черниговской области: враг продолжает атаковать инфраструктуру, в области действуют графики отключений

российские захватчики нанесли удар по Нежину Черниговской области. В результате пострадала местная жительница, пишет УНН со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Сегодня днем россияне атаковали Нежин — попадание на территории инфраструктурного объекта и неработающего предприятия. В Новгороде-Северском в результате утреннего обстрела закрытую черепно-мозговую травму получила 44-летняя местная жительница, она госпитализирована - говорится в сообщении.

Кроме того, Чаус сообщил, что в области действуют графики почасовых отключений, разработанные "Укрэнерго" и облэнерго.

Всюду, где это возможно, продолжаются ремонтные работы. Привлечены дополнительные ресурсы, чтобы увеличить промежутки между отключениями - говорится в сообщении.

Также Чаус сообщил, что местные власти делают все возможное, чтобы обеспечить заботу о тех, кто не может сам позаботиться о себе.

Даже при самых неблагоприятных сценариях никто не должен остаться наедине с проблемами. Особенно – маломобильные и уязвимые жители. В районах и общинах уточняют списки тех, кто в худшей ситуации будет нуждаться в перемещении во временные убежища, и тех, кого нужно будет посещать и поддерживать дома. При необходимости – будем привлекать волонтеров и гуманитарные организации - отметили в ОВА.

Дополнение

российские войска ночью снова атаковали энергетику - в Черниговской области, сообщили в АО "Черниговоблэнерго" в понедельник.

"Ночью враг обстреливал Ичнянщину. К сожалению, снова имеем попадание в энергетический объект", - сообщили в Черниговоблэнерго.