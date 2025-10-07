Ситуация в Черниговской области: враг продолжает атаковать инфраструктуру, в области действуют графики отключений
Киев • УНН
Днем россияне атаковали Нежин, попав в инфраструктурный объект и неработающее предприятие. В результате утреннего обстрела Новгорода-Северского 44-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована.
российские захватчики нанесли удар по Нежину Черниговской области. В результате пострадала местная жительница, пишет УНН со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.
Сегодня днем россияне атаковали Нежин — попадание на территории инфраструктурного объекта и неработающего предприятия. В Новгороде-Северском в результате утреннего обстрела закрытую черепно-мозговую травму получила 44-летняя местная жительница, она госпитализирована
Кроме того, Чаус сообщил, что в области действуют графики почасовых отключений, разработанные "Укрэнерго" и облэнерго.
Всюду, где это возможно, продолжаются ремонтные работы. Привлечены дополнительные ресурсы, чтобы увеличить промежутки между отключениями
Также Чаус сообщил, что местные власти делают все возможное, чтобы обеспечить заботу о тех, кто не может сам позаботиться о себе.
Даже при самых неблагоприятных сценариях никто не должен остаться наедине с проблемами. Особенно – маломобильные и уязвимые жители. В районах и общинах уточняют списки тех, кто в худшей ситуации будет нуждаться в перемещении во временные убежища, и тех, кого нужно будет посещать и поддерживать дома. При необходимости – будем привлекать волонтеров и гуманитарные организации
Дополнение
российские войска ночью снова атаковали энергетику - в Черниговской области, сообщили в АО "Черниговоблэнерго" в понедельник.
"Ночью враг обстреливал Ичнянщину. К сожалению, снова имеем попадание в энергетический объект", - сообщили в Черниговоблэнерго.