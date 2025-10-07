$41.340.11
15:10 • 11133 просмотра
Богдан Бойко: доверие и системность – основа ФК "Металлист 1925" в борьбе за лидерство
14:52 • 12550 просмотра
В Украине сохранят фиксированную цену на газ для бытовых потребителей - Зеленский
Эксклюзив
12:19 • 13958 просмотра
Миграция бобров на Прикарпатье: эксперт объяснил, как приспособиться к жизни с новыми жителями
11:53 • 18187 просмотра
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2026 год
Эксклюзив
7 октября, 09:44 • 19211 просмотра
Рекордный биткойн: почему стремительно растет цена и чего ждать дальше - объясняет финтех-эксперт Елена Соседка
Эксклюзив
7 октября, 07:13 • 44352 просмотра
Необходимо ликвидировать монополию НАБУ на борьбу с коррупцией - член антикоррупционного комитета Рады
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 44656 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 72219 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 59823 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 56912 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
Ситуация в Черниговской области: враг продолжает атаковать инфраструктуру, в области действуют графики отключений

Киев • УНН

 • 182 просмотра

Днем россияне атаковали Нежин, попав в инфраструктурный объект и неработающее предприятие. В результате утреннего обстрела Новгорода-Северского 44-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и была госпитализирована.

Ситуация в Черниговской области: враг продолжает атаковать инфраструктуру, в области действуют графики отключений

российские захватчики нанесли удар по Нежину Черниговской области. В результате пострадала местная жительница, пишет УНН со ссылкой на главу Черниговской ОВА Вячеслава Чауса.

Сегодня днем россияне атаковали Нежин — попадание на территории инфраструктурного объекта и неработающего предприятия. В Новгороде-Северском в результате утреннего обстрела закрытую черепно-мозговую травму получила 44-летняя местная жительница, она госпитализирована 

- говорится в сообщении.

Кроме того, Чаус сообщил, что в области действуют графики почасовых отключений, разработанные "Укрэнерго" и облэнерго.

Всюду, где это возможно, продолжаются ремонтные работы. Привлечены дополнительные ресурсы, чтобы увеличить промежутки между отключениями 

- говорится в сообщении.

Также Чаус сообщил, что местные власти делают все возможное, чтобы обеспечить заботу о тех, кто не может сам позаботиться о себе.

Даже при самых неблагоприятных сценариях никто не должен остаться наедине с проблемами. Особенно – маломобильные и уязвимые жители. В районах и общинах уточняют списки тех, кто в худшей ситуации будет нуждаться в перемещении во временные убежища, и тех, кого нужно будет посещать и поддерживать дома. При необходимости – будем привлекать волонтеров и гуманитарные организации 

- отметили в ОВА.

Дополнение

российские войска ночью снова атаковали энергетику - в Черниговской области, сообщили в АО "Черниговоблэнерго" в понедельник.

"Ночью враг обстреливал Ичнянщину. К сожалению, снова имеем попадание в энергетический объект", - сообщили в Черниговоблэнерго.

Павел Зинченко

Война в Украине
Электроэнергия
благотворительность
Черниговская область
Укрэнерго
Новгород-Северский