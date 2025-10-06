Російські війська знову атакували енергетику на Чернігівщині

$41.230.05
06:06 • 11560 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 11318 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 22799 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 53104 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 71182 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 87134 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 157330 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
3 жовтня, 16:00 • 123789 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo
3 жовтня, 14:35 • 109991 перегляди
Стефанішина про шатдаун: наразі прямого впливу на допомогу Україні немає
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 147281 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Україна домінує на ринку курячих яєць Великої Британії, викликаючи обурення місцевих фермерів - The Guardian
5 жовтня, 22:21 • 13829 перегляди
В Луганську окупанти влаштували "день зрадника" і нагородили вчителів-колаборантів - ЦНС
6 жовтня, 00:26 • 10372 перегляди
Президент Чехії не доручив лідерам проросійської партії ANO формування нового уряду
01:58 • 7386 перегляди
Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село Лапаївка
02:29 • 14593 перегляди
Нічна атака на Харків: чотири особи постраждали, місто знеструмлено
03:21 • 12354 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премій
06:06 • 11561 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чекліст
4 жовтня, 08:00 • 157331 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м'ясна, збірна та рибна
3 жовтня, 14:14 • 87350 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ
3 жовтня, 12:41 • 100112 перегляди
Держбюджет-2026 рік: голова бюджетного комітету ВР озвучила основний виклик
Ексклюзив
3 жовтня, 12:39 • 147281 перегляди
Дональд Трамп
Олег Синєгубов
Олег Кіпер
Франсуа Байру
Жеральд Дарманен
Україна
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Польща
Державний кордон України
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля
4 жовтня, 11:30 • 50564 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса
3 жовтня, 17:13 • 48027 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний час
3 жовтня, 16:00 • 123789 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа
3 жовтня, 07:40 • 57145 перегляди
Тарантіно об'єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією
2 жовтня, 13:33 • 58993 перегляди
Шахед-136
The Guardian
Tesla Model Y
Bild
Leopard 2

Російські війська знову атакували енергетику на Чернігівщині

Київ • УНН

 • 2596 перегляди

Вночі російські війська обстріляли Ічнянщину, влучивши в енергетичний об'єкт. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, але їх виконання залежить від безпекової ситуації.

Російські війська знову атакували енергетику на Чернігівщині

Російські війська вночі знову атакували енергетику - у Чернігівській області, повідомили в АТ "Чернігівобленерго" у понеділок, пише УНН.

Вночі ворог обстрілював Ічнянщину. На жаль, знову маємо влучання в енергетичний об'єкт

- повідомили в Чернігівобленерго.

Енергетики, як вказано, уже приступили до відновлення.

"Однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння - робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - зазначили в обленерго.

Останнім часом рф завдавала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях. Ворог неодноразово останнім часом атакував Чернігівщину. Тут вводили графіки погодинного відключення світла.

На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
01.10.25, 20:21 • 45167 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніЕкономіка
Електроенергія
Сумська область
Чернігівська область
Україна