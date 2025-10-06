Російські війська знову атакували енергетику на Чернігівщині
Київ • УНН
Вночі російські війська обстріляли Ічнянщину, влучивши в енергетичний об'єкт. Енергетики розпочали відновлювальні роботи, але їх виконання залежить від безпекової ситуації.
Російські війська вночі знову атакували енергетику - у Чернігівській області, повідомили в АТ "Чернігівобленерго" у понеділок, пише УНН.
Вночі ворог обстрілював Ічнянщину. На жаль, знову маємо влучання в енергетичний об'єкт
Енергетики, як вказано, уже приступили до відновлення.
"Однак виконуватись воно буде з урахуванням безпекової ситуації. Тож просимо набратись терпіння - робимо усе можливе для якнайшвидшого відновлення електропостачання", - зазначили в обленерго.
Доповнення
Останнім часом рф завдавала ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Складною залишається ситуація у Сумській та Чернігівській областях. Ворог неодноразово останнім часом атакував Чернігівщину. Тут вводили графіки погодинного відключення світла.
