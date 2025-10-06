Российские войска снова атаковали энергетику в Черниговской области
Киев • УНН
Ночью российские войска обстреляли Ичнянщину, попав в энергетический объект. Энергетики начали восстановительные работы, но их выполнение зависит от ситуации с безопасностью.
Российские войска ночью снова атаковали энергетику – в Черниговской области, сообщили в АО "Черниговоблэнерго" в понедельник, пишет УНН.
Ночью враг обстреливал Ичнянщину. К сожалению, снова имеем попадание в энергетический объект
Энергетики, как указано, уже приступили к восстановлению.
"Однако выполняться оно будет с учетом ситуации безопасности. Поэтому просим набраться терпения – делаем все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения", – отметили в облэнерго.
Дополнение
В последнее время рф наносила удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Сложной остается ситуация в Сумской и Черниговской областях. Враг неоднократно в последнее время атаковал Черниговщину. Здесь вводили графики почасового отключения света.
