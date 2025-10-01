В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
С 20:00 1 октября в Черниговской области вводят график почасовых отключений электроэнергии. Это связано с массированным ударом врага по важным энергетическим объектам, что привело к отключению 307 тысяч потребителей.
В Черниговской области с 1 октября 20:00 будет действовать график почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает "Черниговоблэнерго", передает УНН.
Из-за массированного удара, который враг нанес сегодня, были поражены важные энергетические объекты, что повлекло системную аварию в сети и привело к отключению сразу 307 тысяч потребителей в нескольких районах области. К сожалению, имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам – графику почасового отключения электроснабжения. Действовать он будет с 20:00 1 октября
Задействованы в графике будут сразу четыре очереди. Принцип, по которому он будет применяться: три часа через шесть (три часа со светом и шесть часов без света). В графике отдельно отмечено время на переподключение – в этот период электроэнергия будет отключаться и включаться.
Часть жителей в Черниговской области осталась без электроснабжения из-за удара российских войск по объекту энергетики в соседней области.