В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света

В Черниговской области с 1 октября 20:00 будет действовать график почасовых отключений электроэнергии. Об этом сообщает "Черниговоблэнерго", передает УНН.

Из-за массированного удара, который враг нанес сегодня, были поражены важные энергетические объекты, что повлекло системную аварию в сети и привело к отключению сразу 307 тысяч потребителей в нескольких районах области. К сожалению, имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам – графику почасового отключения электроснабжения. Действовать он будет с 20:00 1 октября