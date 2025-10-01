Частина Чернігівщини без світла через удар рф по енергетиці в сусідній області - ОВА
Київ • УНН
Ворог пошкодив енергооб'єкт у сусідній області, що призвело до відсутності електропостачання в частині громад Чернігівщини. Відповідні служби працюють над відновленням.
Частина жителів у Чернігівській області залишилася без електропостачання через удар російських військ об'єкту енергетики в сусідній області, повідомив у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.
Ворог ударив по енергообʼєкту в сусідній області. Є пошкодження. Через це у частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання
З його слів, відповідні служби працюють над відновленням.
"Атака ворога триває", - наголосив Чаус.
