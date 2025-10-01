Частина Чернігівщини без світла через удар рф по енергетиці в сусідній області - ОВА

Частина жителів у Чернігівській області залишилася без електропостачання через удар російських військ об'єкту енергетики в сусідній області, повідомив у середу голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Ворог ударив по енергообʼєкту в сусідній області. Є пошкодження. Через це у частині громад Чернігівщини відсутнє електропостачання - написав Чаус.

З його слів, відповідні служби працюють над відновленням.

"Атака ворога триває", - наголосив Чаус.

По Чернігівщині росіяни вдарили "Іскандером", знову атакували енергетику, є загиблий