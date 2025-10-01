На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла

На Чернігівщині з 1 жовтня 20:00 діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє "Чернігівобленерго", передає УНН.

Через масований удар, який ворог здійснив сьогодні, були уражені важливі енергетичні об’єкти, що спричинило системну аварію в мережі і призвело до відключення одразу 307 тисяч споживачів у кількох районах області. На жаль, наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів – графіка погодинного відключення електропостачання. Діяти він буде з 20:00 1 жовтня