На Чернігівщині вводять графіки погодинних відключень світла
Київ • УНН
З 20:00 1 жовтня на Чернігівщині запроваджують графік погодинних відключень електроенергії. Це пов'язано з масованим ударом ворога по важливих енергетичних об'єктах, що призвело до відключення 307 тисяч споживачів.
На Чернігівщині з 1 жовтня 20:00 діятиме графік погодинних відключень електроенергії. Про це повідомляє "Чернігівобленерго", передає УНН.
Через масований удар, який ворог здійснив сьогодні, були уражені важливі енергетичні об’єкти, що спричинило системну аварію в мережі і призвело до відключення одразу 307 тисяч споживачів у кількох районах області. На жаль, наявної в енергосистемі потужності недостатньо, щоб заживити одразу всіх споживачів, тож ми вимушені вдатися до крайніх заходів – графіка погодинного відключення електропостачання. Діяти він буде з 20:00 1 жовтня
Задіяні у графіку будуть одразу чотири черги. Принцип, за яким він застосовуватиметься: три години через шість (три години зі світлом і шість годин без світла). У графіку окремо відмічений час на перепідключення – у цей період електроенергія буде відключатися і вмикатися.
