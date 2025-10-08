Российские дроны ночью атаковали железную дорогу, энергетику и нефтебазу в Черниговской области

В Черниговской области российские войска ночью атаковали железную дорогу, объект энергетики и нефтебазу, произошли пожары и аварийные отключения света, сообщил в среду глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Российские ударные беспилотники атаковали Нежин, Прилуки, Семеновку", - указал Чаус.

В Нежине попадание в объекты железной дороги, пожары, утром – попадание в энергообъект, из-за чего аварийные отключения. В Прилуках ударный беспилотник атаковал нефтебазу, пожар - сообщил глава ОВА.

"Снова под прицелом Нежинщина и снова попадание в энергетический объект. Более 4,5 тысячи абонентов без электроснабжения. Восстанавливаем", - уточнили в Черниговоблэнерго.

В Семеновке, по словам Чауса, вражеский дрон попал в админздание.

"Ночью враг беспилотником ударил по спецавтомобилю предприятия, осуществляющего ремонт дороги в Семеновской громаде. Ранен 56-летний водитель, он доставлен в больницу. Автомобиль сгорел", - отметил также Чаус.

В целом, по его словам, известно о трех пострадавших в области за минувшие сутки. Было в общей сложности 50 обстрелов, большинство с использованием FPV-дронов. Подверглись обстрелам 23 населенных пункта в 7 общинах.

Ситуация в Черниговской области: враг продолжает атаковать инфраструктуру, в области действуют графики отключений