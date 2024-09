Следователи Службы безопасности Украины проводят досудебное расследование в 2389 уголовных производствах по обстрелам гражданской и критической инфраструктуры, осуществленных вооруженными силами российской федерации. Об этом заявил заместитель председателя СБУ Сергей Наумюк на конференции United for Justice: Accountability for the Attacks against Civilian Objects - Объединенные ради справедливости, пишет УНН.

По фактам совершения вооруженными силами рф обстрелов объектов гражданской и критической инфраструктуры следователями осуществляется досудебное расследование в 2389 уголовных производствах - сказал Наумюк.

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в более 360 уголовных производствах исследуются обстоятельства совершения целенаправленных атак вс рф на украинские больницы. Международное гуманитарное право категорически запрещает любые нападения на медицинские учреждения, которые являются объектами гражданской инфраструктуры.

"Наиболее дерзким и резонансным преступлением можно назвать ракетный обстрел детской больницы "Охматдет" 8 июля 2024 года, в результате которого погибли 2 человека, среди которых - детский врач-нефролог. Еще 35 человек, в том числе 9 детей, получили ранения. По данному факту Главное следственное управление СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора проводит досудебное расследование", - говорится в сообщении.

В рамках расследования сообщено о подозрении тогдашнему командующему дальней авиации военно-воздушных сил российской федерации, причастному к организации атаки на детскую больницу.

Командувачу впс рф повідомили про підозру в організації удару по "Охматдиту"