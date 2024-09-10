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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Командующему ввс рф сообщили о подозрении в организации удара по "Охматдету"

Командующему ввс рф сообщили о подозрении в организации удара по "Охматдету"

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 10:47  •  13413 просмотра

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Офис Генпрокурора Украины проинформировал, что сообщено о подозрении командующему ВПС РФ за организацию ракетного удара по детской больнице «Охматдет». В результате атаки погибли двое гражданских, ранены 34 человека, среди которых 9 детей.

Командующему военно-воздушными силами рф сообщено о подозрении в организации удара по детской больнице "Охматдет", сообщили в Офисе Генпрокурора во вторник, пишет УНН.

Детали

"Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины установили одного из причастных к организации и совершению удара по детской больнице "Охматдет". Это генерал-лейтенант вс рф, бывший командующий дальней авиации военно-воздушных сил воздушно-космических сил вс рф, ныне командующий военно-воздушными силами рф - заместитель главнокомандующего воздушно-космическими силами рф", - указали в Офисе Генпрокурора.

Это объявил Генеральный прокурор Андрей Костин, находясь на месте вражеской атаки по "Охматдету" вместе с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом и руководителем расследованиями международных преступлений, совершенных в Украине, от Офиса прокурора МУС Брендой Дж. Холлис.

Сегодня мы с вами находимся на месте одного из самых циничных и наиболее жестоких ударов россии по гражданской инфраструктуре. Два месяца назад враг прицельно ударил ракетой Х-101 по детской больнице "Охматдет", в которой находились более 600 детей. Сегодня именно здесь, на месте этого удара, хочу сообщить, что Офис Генпрокурора совместно со следователями СБУ установили одного из причастных к организации и совершению этого военного преступления. Это генерал-лейтенант вооруженных сил рф, бывший командующий дальней авиацией военно-воздушных сил воздушно-космических сил вооруженных сил рф, ныне он является командующим военно-воздушных сил рф и заместителем главнокомандующего воздушно-космических сил рф

- сказал Костин.

По данным следствия, как отметили в Офисе Генпрокурора, "именно этот российский командующий 8 июля 2024 года примерно в 10 часов 45 минут приказал подчиненным ему подразделениям осуществить удар с использованием ракетоносца-бомбардировщика Ту-95МС крылатой ракетой Х-101 по помещению детской больницы". "Она попала в один из лечебных корпусов, в котором в то время оказывалась медицинская помощь детям", - говорится в сообщении.

Ракеты такого типа используют для поражения наземных целей с заранее известными координатами.

В результате удара россии погибли двое гражданских людей - молодая врач и дедушка маленькой пациентки. По меньшей мере 34 человека, среди которых 9 детей, были травмированы. Всего во время удара в помещении больницы находились более 600 детей. Разрушениям подверглись помещения больницы. Было уничтожено ценное медицинское оборудование, крайне необходимое для лечения детей.

На основании собранных доказательств этому представителю командования войск страны-агрессора сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины)

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

В Офисе Генпрокурора отметили, что "Международный уголовный суд уже расследует производство в отношении этого офицера и уже выдал ордер на его арест за обстрелы энергетической инфраструктуры". Офис Генпрокурора, как указано, координирует все действия в этом производстве с Офисом прокурора МУС и рассматривает различные возможности взаимодействия, начиная с предоставления материалов дела до передачи производства.

"Результаты национального расследования, которых уже достигли наши прокуроры и следователи, только усилят базу подготовленную Офисом Прокурора МУС", - отметили в Офисе Генпрокурора.

"Мы системно сотрудничаем с Международным уголовным судом и готовы в дальнейшем предоставлять всю необходимую информацию и доказательства в отношении этого подозреваемого и любых других преступлений России, совершенных против Украины и украинцев. Мы также продолжаем собирать доказательства в отношении других лиц, причастных к обстрелу больницы "Охматдет", - указал Генпрокурор.

Добавим, новым командующим военно-воздушными силами россии в июле, согласно сообщению мо рф, был назначен генерал-лейтенант сергей кобылаш, ранее командовавший дальней авиацией россии.

В ГУР підтвердили, що російський льотчик "здав" своїх колег після удару по "Охматдиту"15 июля 2024, 10:15 • 20621 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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