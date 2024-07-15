В ГУР подтвердили, что российский летчик 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии передал украинской разведке данные о своих коллегах после удара по детской больнице "Охматдет". Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Евгений Ерин в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

На вопрос, действительно ли после удара врага по "Охматдету" один из российских летчиков передал данные о тех, кто осуществляет такие удары в ГУР МО, Ерин ответил: "Я в настоящее время не комментирую данное событие, данную информацию. Единственное, что могу сказать, что информация, которая была обнародована относительно военных преступников со стороны рф, она действительно соответствует действительности".

На уточняющий вопрос, соответствует ли факт передачи информации, которая сейчас есть в медиа, Ерин сообщил: "Именно так. Информация о военных преступниках со стороны РФ, которая была освещена по этим ударам, она действительно соответствует".

Любая информация о враге является ценной. Вопрос в том, что когда и каким образом она будет использована - это уже другой вопрос, но ценность информации об офицерах и руководстве врага она не подлежит сомнению, - сказал Ерин отвечая на вопрос, работает ли ГУР с этой информацией независимо от источников происхождения.

Контекст

УНН со ссылкой на собственные источники сообщало, что российский летчик 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии передал Главному управлению разведки МО Украины данные о своих коллегах после удара по детской больнице "Охматдет". Именно они постоянно обстреливают украинские города ракетами Х-101.

На сайте компании Molfar был обнародован перечень российских военных, которые принадлежат к подразделениям, ответственным за удар по больнице "Охматдет", а также персональные данные этих лиц.

Служба безопасности Украины сообщила, что получила новые доказательства, подтверждающие, что россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101.

Bellingcat выпустил расследование об ударе российской X-101 по "Охматдету". Сеть Х Маска его теперь маркирует как опасный контент.