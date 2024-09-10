Командувачу впс рф повідомили про підозру в організації удару по "Охматдиту"

Командувачу військово-повітряними силами рф повідомлено про підозру в організації удару по дитячій лікарні "Охматдит", повідомили в Офісі Генпрокурора у вівторок, пише УНН.

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"Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України встановили одного з причетних до організації та вчинення удару по дитячій лікарні "Охмадит". Це генерал-лейтенант зс рф, колишній командувач дальньої авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил зс рф, нині командувач військово-повітряними силами рф – заступник головнокомандувача повітряно-космічними силами рф", - вказали в Офісі Генпрокурора.

Це оголосив Генеральний прокурор Андрій Костін, перебуваючи на місці ворожої атаки по "Охматдиту" разом з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом та керівницею розслідуваннями міжнародних злочинів, вчинених в Україні, від Офісу прокурора МКС Брендою Дж. Голліс.

Сьогодні ми з вами перебуваємо на місці одного з найбільш цинічних та найбільш жорстоких ударів росії по цивільній інфраструктурі. Два місяці тому ворог прицільно вдарив ракетою Х-101 по дитячі лікарні "Охматдит", у якій перебували понад 600 дітей. Сьогодні саме тут, на місці цього удару, хочу повідомити, що Офіс Генпрокурора спільно зі слідчими СБУ встановили одного з причетних до організації та вчинення цього воєнного злочину. Це генерал-лейтенант збройних сил рф, колишній командувач дальної авіації військово-повітряних сил повітряно-космічних сил збройних сил рф, нині він є командувачем військово-повітряних сил рф і заступником головнокомандувача повітряно-космічних сил рф - сказав Костін.

За даними слідства, як зазначили в Офісі Генпрокурора, "саме цей російський командувач 8 липня 2024 приблизно о 10 годині 45 хвилин наказав підпорядкованим йому підрозділам здійснити удар з використанням ракетоносця-бомбардувальника Ту-95МС крилатою ракетою Х-101 по приміщенню дитячої лікарні". "Вона влучила в один із лікувальних корпусів, у якому на той час надавалась медична допомога дітям", - ідеться у повідомленні.

Ракети такого типу використовують для ураження наземних цілей із заздалегідь відомими координатами.

Внаслідок удару росії загинуло двоє цивільних людей – молода лікарка та дідусь маленької пацієнтки. Щонайменше 34 людини, серед яких 9 дітей, були травмовані. Загалом під час удару в приміщенні лікарні перебували понад 600 дітей. Руйнувань зазнали приміщення лікарні. Було знищено цінне медичне обладнання, вкрай необхідне для лікування дітей.

На підставі зібраних доказів цьому представникові командування військ країни-агресора повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 КК України) - повідомили в Офісі Генпрокурора.

В Офісі Генпрокурора зазначили, що "Міжнародний кримінальний суд вже розслідує провадження щодо цього офіцера та вже видав ордер на його арешт за обстріли енергетичної інфраструктури". Офіс Генпрокурора, як вказано, координує всі дії у цьому провадженні з Офісом прокурора МКС і розглядає різні можливості взаємодії, починаючи з надання матеріалів справи до передачі провадження.

"Результати національного розслідування, яких вже досягли наші прокурори і слідчі, лише посилять базу підготовлену Офісом Прокурора МКС", - наголосили в Офісі Генпрокурора.

"Ми системно співпрацюємо з Міжнародним кримінальним судом і готові надалі надавати усю необхідну інформацію та докази щодо цього підозрюваного та будь-яких інших злочинів росії, вчинених проти України та українців. Ми також продовжуємо збирати докази щодо інших осіб, причетних до обстрілу лікарні "Охматдит", - вказав Генпрокурор.

Додамо, новим командувачем військово-повітряними силами рф у липні, згідно з повідомленням мо рф, було призначено генерал-лейтенанта сергія кобилаша, який раніше командував дальньою авіацією росії.

В ГУР підтвердили, що російський льотчик "здав" своїх колег після удару по "Охматдиту"