Фонд Андрея Матюхи и стратегия поддержки Украины

$41.280.05
48.500.13
ukenru
14:35 • 3016 просмотра
Стефанишина о шатдауне: пока прямого влияния на помощь Украине нет
Эксклюзив
12:39 • 16266 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:36 • 18867 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
10:33 • 15275 просмотра
россияне совершили самую масштабную атаку на газодобывающую инфраструктуру Украины - Нафтогаз
Эксклюзив
09:51 • 29549 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
3 октября, 09:02 • 29562 просмотра
Цена мечты: сколько стоит вырастить профессионального футболистаPhoto
3 октября, 08:00 • 19584 просмотра
Блэкаут на ЗАЭС: в Минэнерго заявили, что на днях россияне уже ремонтировали один из дизель-генераторов
3 октября, 07:29 • 19726 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в нескольких областях: под удар попала и газотранспортная инфраструктура
3 октября, 06:22 • 16179 просмотра
Шатдаун в США грозит задержками поставок оружия Украине - The Telegraph
3 октября, 06:14 • 15407 просмотра
Выборы в Чехии: популистская партия Бабиша лидирует в опросах, но у более мелких партий - ключи к правительству
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3м/с
79%
755мм
Популярные новости
В пермском крае рф произошел взрыв на химическом заводе "Азот"3 октября, 05:41 • 5902 просмотра
Более половины из 162 боев сосредоточились на трех направлениях: карта от ГенштабаPhoto3 октября, 05:48 • 3304 просмотра
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 22289 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ12:41 • 13911 просмотра
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto14:14 • 4696 просмотра
публикации
Три самых вкусных рецепта солянки: мясная, сборная и рыбнаяPhoto14:14 • 4766 просмотра
От государственной измены до рейдерства: темная сторона работы детективов НАБУ12:41 • 13952 просмотра
Госбюджет-2026 год: глава бюджетного комитета ВР озвучила основной вызов
Эксклюзив
12:39 • 16267 просмотра
Что будет с курсом доллара и евро: прогноз на 2026 год
Эксклюзив
12:36 • 18868 просмотра
Национальное военное кладбище: когда достроят второй комплекс и новые детали
Эксклюзив
09:51 • 29550 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Парубий
Елена Соседка
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львов
Европа
Одесса
Реклама
УНН Lite
Принц Уильям раскрыл свои планы относительно наследия и защиты детей от медиа3 октября, 07:40 • 22319 просмотра
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией2 октября, 13:33 • 28516 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 71504 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 79079 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 59457 просмотра
Актуальное
Forbes
Нефть марки Brent
Ми-8
E-6 Mercury
Детонатор

Фонд Андрея Матюхи и стратегия поддержки Украины

Киев • УНН

 • 596 просмотра

Фонд Андрея Матюхи поддерживает военных, ветеранов, гражданских и больницы. Организация запустила онлайн-платформу "Е-протез" для людей после ампутации и поддержала программу "Защита ремонтников Укрэнерго".

Фонд Андрея Матюхи и стратегия поддержки Украины

Фонд Андрея Матюхи сосредоточен на поддержке военных и ветеранов, гражданских лиц, пострадавших от российских атак, а также украинских больниц. Кроме того, организация способствует развитию международных инициатив для укрепления сотрудничества Украины с партнерами по миру, передает УНН.

Андрей Матюха и проект "Е-протез"

"Е-протез" — один из ключевых проектов, реализуемых при поддержке Фонда Андрея Матюхи. Онлайн-платформа создана для того, чтобы собрать в одном месте все основные сервисы, необходимые человеку после ампутации. Платформа обеспечивает доступ к консультациям врачей, подбору протеза, поиску программ финансирования и возможностям реабилитации.

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Разработка "Е-протеза" стартовала в 2024 году в пилотном формате, который включал базу знаний, сайт и Telegram-бот. Сегодня команда работает над полноценным приложением, которое позволит интегрировать государственные сервисы и партнерские фонды.

Особое внимание уделяется использованию технологий. В чат-бот встроен искусственный интеллект, обеспечивающий простую и понятную коммуникацию. База знаний регулярно обновляется, а отзывы пользователей учитываются при создании новых материалов. В Фонде Андрея Матюхи отмечают, что проект должен работать и после окончания войны, так как потребность в протезировании останется актуальной.

В ближайшей перспективе команда планирует привлечь не менее 5 тысяч пользователей, половина из которых сможет пройти весь путь от первичной консультации до установки протеза с полным сопровождением.

Андрей Матюха и программа "Защита ремонтников Укренерго"

Фонд Андрея Матюхи присоединился к поддержке программы "Защита ремонтников Укренерго". Ее цель — обучить технический персонал и ремонтные бригады базовым навыкам доврачебной помощи. Планируется провести 75 однодневных тренингов, в которых примут участие около 1500 сотрудников компании.

После курсов энергетики смогут останавливать кровотечения, правильно накладывать жгуты, проводить сердечно-легочную реанимацию и оценивать состояние пострадавших в первые минуты после травмы.

С начала полномасштабной войны энергетическая система Украины ежедневно находится под угрозой. Зафиксировано более 63 тысяч повреждений объектов, погибли не менее 160 энергетиков, еще свыше 300 получили ранения. В таких условиях обучение доврачебной помощи является необходимым для безопасности ремонтников.

Современное оборудование для детской больницы: Вклад Фонда Андрея Матюхи

Поддержка медицины остается одним из ключевых направлений, которые развивает Фонд Андрея Матюхи. В 2025 году в отделение экстренной хирургии НДСЛ "Охматдит" были переданы современные инструменты Ligasure Mariland и Ligasure Exact. Благодаря нанопокрытию эти устройства позволяют проводить лапароскопические и открытые операции с меньшими рисками для маленьких пациентов.

Ежегодно в отделении выполняется около 800 хирургических вмешательств, и потребность в современном оборудовании постоянна. Уже через несколько месяцев после получения инструментов врачи провели более 60 сложных операций, отметив значительное улучшение качества и безопасности процедур.

Важно, что это не первый вклад Фонда Андрея Матюхи в развитие "Охматдита". Ранее при его поддержке была приобретена полная система Thompson для открытых операций. Благодаря этой системе хирурги уже провели более сотни успешных вмешательств и называют ее незаменимой в повседневной работе.

Таким образом, Андрей Матюха и его фонд формируют стабильную поддержку украинских больниц, обеспечивая медиков инструментами, без которых невозможно проведение качественных и безопасных операций. Это пример помощи, которая закрывает насущные потребности и повышает уровень медицины в Украине в целом.

Инициатива "Купи лот": Спорт и благотворительность от Фонда Андрея Матюхи

Фонд Андрея Матюхи поддержал благотворительный аукцион "Купи лот", организованный ФК "Динамо", сборной журналистов Украины и агентством "Центр новостей". Собранные средства направят на строительство инклюзивной спортивной площадки в Житомире для детей, проходящих реабилитацию.

По словам Андрея Матюхи, сочетание спорта и благотворительности дает двойной эффект — поддерживает участников акций и создает новые возможности для детей, которым необходимы особые условия развития.

Origami for Ukraine: Искусство, помогающее военным при поддержке Фонда Андрея Матюхи

Фонд Андрея Матюхи присоединился к гуманитарной инициативе Origami for Ukraine, которая с весны 2025 года украшает фасад Музея Киева пятью тысячами металлизированных птиц. Автором инсталляции стал бельгийский дизайнер Шарль Кайсин, а в ее создании участвовали украинские школьники.

Проект имеет четкую цель — сбор средств для помощи раненым военным. Каждый желающий может сделать донат или приобрести символическую птицу за 10 евро. Инициатива уже собрала более 50 тысяч евро, которые направят киевскому центру реабилитации.

Инсталляция стала примером того, как искусство способно объединять страны, привлекать внимание жителей и туристов и одновременно превращаться в эффективный инструмент благотворительности.

Системная работа Фонда Андрея Матюхи с перспективой на будущее

Фонд Андрея Матюхи реализует широкий спектр инициатив, однако все они имеют общую цель — формирование долгосрочных и устойчивых изменений. Каждый проект в рамках благотворительных программ направлен на оперативную помощь и создание новых подходов, которые будут работать в будущем.

С момента своей деятельности организация сосредотачивается на нескольких ключевых направлениях: поддержка, реабилитация и реинтеграция ветеранов, программы по усилению обороноспособности страны, гуманитарные инициативы в сфере медицины, образования, науки и культуры, развитие международного сотрудничества.

Андрей Матюха подчеркивает, что помощь должна иметь стратегический характер. Фонд располагает ресурсами и видением, позволяющими планировать наперед и внедрять решения с долгосрочным эффектом.

Лилия Подоляк

Общество
Электроэнергия
Андрей Матюха
Фонд Андрея Матюхи
Охматдет
благотворительность
Укрэнерго
Украина
Киев