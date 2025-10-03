Фонд Андрея Матюхи и стратегия поддержки Украины

Фонд Андрея Матюхи сосредоточен на поддержке военных и ветеранов, гражданских лиц, пострадавших от российских атак, а также украинских больниц. Кроме того, организация способствует развитию международных инициатив для укрепления сотрудничества Украины с партнерами по миру, передает УНН.

Андрей Матюха и проект "Е-протез"

"Е-протез" — один из ключевых проектов, реализуемых при поддержке Фонда Андрея Матюхи. Онлайн-платформа создана для того, чтобы собрать в одном месте все основные сервисы, необходимые человеку после ампутации. Платформа обеспечивает доступ к консультациям врачей, подбору протеза, поиску программ финансирования и возможностям реабилитации.

Фото: Shutterstock

Разработка "Е-протеза" стартовала в 2024 году в пилотном формате, который включал базу знаний, сайт и Telegram-бот. Сегодня команда работает над полноценным приложением, которое позволит интегрировать государственные сервисы и партнерские фонды.

Особое внимание уделяется использованию технологий. В чат-бот встроен искусственный интеллект, обеспечивающий простую и понятную коммуникацию. База знаний регулярно обновляется, а отзывы пользователей учитываются при создании новых материалов. В Фонде Андрея Матюхи отмечают, что проект должен работать и после окончания войны, так как потребность в протезировании останется актуальной.

В ближайшей перспективе команда планирует привлечь не менее 5 тысяч пользователей, половина из которых сможет пройти весь путь от первичной консультации до установки протеза с полным сопровождением.

Андрей Матюха и программа "Защита ремонтников Укренерго"

Фонд Андрея Матюхи присоединился к поддержке программы "Защита ремонтников Укренерго". Ее цель — обучить технический персонал и ремонтные бригады базовым навыкам доврачебной помощи. Планируется провести 75 однодневных тренингов, в которых примут участие около 1500 сотрудников компании.

После курсов энергетики смогут останавливать кровотечения, правильно накладывать жгуты, проводить сердечно-легочную реанимацию и оценивать состояние пострадавших в первые минуты после травмы.

С начала полномасштабной войны энергетическая система Украины ежедневно находится под угрозой. Зафиксировано более 63 тысяч повреждений объектов, погибли не менее 160 энергетиков, еще свыше 300 получили ранения. В таких условиях обучение доврачебной помощи является необходимым для безопасности ремонтников.

Современное оборудование для детской больницы: Вклад Фонда Андрея Матюхи

Поддержка медицины остается одним из ключевых направлений, которые развивает Фонд Андрея Матюхи. В 2025 году в отделение экстренной хирургии НДСЛ "Охматдит" были переданы современные инструменты Ligasure Mariland и Ligasure Exact. Благодаря нанопокрытию эти устройства позволяют проводить лапароскопические и открытые операции с меньшими рисками для маленьких пациентов.

Ежегодно в отделении выполняется около 800 хирургических вмешательств, и потребность в современном оборудовании постоянна. Уже через несколько месяцев после получения инструментов врачи провели более 60 сложных операций, отметив значительное улучшение качества и безопасности процедур.

Важно, что это не первый вклад Фонда Андрея Матюхи в развитие "Охматдита". Ранее при его поддержке была приобретена полная система Thompson для открытых операций. Благодаря этой системе хирурги уже провели более сотни успешных вмешательств и называют ее незаменимой в повседневной работе.

Таким образом, Андрей Матюха и его фонд формируют стабильную поддержку украинских больниц, обеспечивая медиков инструментами, без которых невозможно проведение качественных и безопасных операций. Это пример помощи, которая закрывает насущные потребности и повышает уровень медицины в Украине в целом.

Инициатива "Купи лот": Спорт и благотворительность от Фонда Андрея Матюхи

Фонд Андрея Матюхи поддержал благотворительный аукцион "Купи лот", организованный ФК "Динамо", сборной журналистов Украины и агентством "Центр новостей". Собранные средства направят на строительство инклюзивной спортивной площадки в Житомире для детей, проходящих реабилитацию.

По словам Андрея Матюхи, сочетание спорта и благотворительности дает двойной эффект — поддерживает участников акций и создает новые возможности для детей, которым необходимы особые условия развития.

Origami for Ukraine: Искусство, помогающее военным при поддержке Фонда Андрея Матюхи

Фонд Андрея Матюхи присоединился к гуманитарной инициативе Origami for Ukraine, которая с весны 2025 года украшает фасад Музея Киева пятью тысячами металлизированных птиц. Автором инсталляции стал бельгийский дизайнер Шарль Кайсин, а в ее создании участвовали украинские школьники.

Проект имеет четкую цель — сбор средств для помощи раненым военным. Каждый желающий может сделать донат или приобрести символическую птицу за 10 евро. Инициатива уже собрала более 50 тысяч евро, которые направят киевскому центру реабилитации.

Инсталляция стала примером того, как искусство способно объединять страны, привлекать внимание жителей и туристов и одновременно превращаться в эффективный инструмент благотворительности.

Системная работа Фонда Андрея Матюхи с перспективой на будущее

Фонд Андрея Матюхи реализует широкий спектр инициатив, однако все они имеют общую цель — формирование долгосрочных и устойчивых изменений. Каждый проект в рамках благотворительных программ направлен на оперативную помощь и создание новых подходов, которые будут работать в будущем.

С момента своей деятельности организация сосредотачивается на нескольких ключевых направлениях: поддержка, реабилитация и реинтеграция ветеранов, программы по усилению обороноспособности страны, гуманитарные инициативы в сфере медицины, образования, науки и культуры, развитие международного сотрудничества.

Андрей Матюха подчеркивает, что помощь должна иметь стратегический характер. Фонд располагает ресурсами и видением, позволяющими планировать наперед и внедрять решения с долгосрочным эффектом.